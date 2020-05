Enea Vlad Astronauti è il nuovo singolo del cantautore 21enne cresciuto con un mito decisamente “impegnativo”… Franco Battiato.

Infatti è proprio il cantautore più sperimentale, etereo e colto del panorama musicale italiano il punto di riferimento massimo di Enea, una scelta che mette in chiaro da subito la sensibilità artistica di questo giovane artista.

E così, qualche mese dopo Anneghiamo, singolo uscito a gennaio scorso per Visory Records (ve ne abbiamo parlato qui) che ha messo in luce la particolare pasta vocale di Enea Vlad, arriva ora per l’estate un nuovo brano… Astronauti.

Enea Vlad Astronauti

Il nuovo singolo, fuori negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 22 maggio, esce.con distribuzione Artist First. Il lancio in radio invece è previsto per il venerdì 29 maggio.

Il brano è stato scritto dallo stesso Enea ed è una canzone d’amore atipica che nasce prima del lockdown eppure, per assurdo, ne sembra “figlia”.

In Astronauti infatti si parla di due amanti che, per sfuggire a tutto ciò che ostacola il loro amore, sfuggono in un’altra dimensione, cercando un posto più intimo… magari su Plutone.

Per lanciare il brano nei giorni scorsi il cantautore di origine salentina ha pubblicato una serie di storie in cui ha raccontato interessanti aneddoti legati agli astronauti.

Insomma questo secondo singolo è solo un nuovo tassello di un futuro artistico in crescita per un’artista che ha iniziato il suo percorso musicale suonando la batteria e nel corso degli anni ha perfezionato la sua attitudine partecipando a musical e cantando in un coro gospel.

Enea Vlad Astronauti testo e audio

Audio in arrivo…

(Autori: Testo: Enea Vlad, Musica: Enea Vlad, Atlas Palace)

Mi fischiano le orecchie quando pensi troppo a me

Anche al cambio di stagione con i miei sbalzi d’umore

perché mi perdo nella solitudine

fra luci, ombre, fumo, noia e questa grandine

Penso sempre a quando noi giuravamo di salvarci

senza ritorsioni, né troppe incomprensioni

ci bastava camminare sopra i fili dei rasoi

Con te è tutto diverso

due Astronauti sulla luna

Nella mente l’universo

atterraggi di fortuna

Mi costringerai a bruciare

come fossi sopra il sole

Fammi urlare, vuoi scappare

Sei il big bang che mi consuma

E stringimi,

ti va se andiamo a cena su Plutone?

Un posto intimo, io e te,

nella stessa dimensione

Lì non c’è tempo per l’abitudine

che lascia spazio a tante paranoie stupide

Ora spero che anche noi

torneremo a consolarci

So che non ti affezioni

Temi le delusioni

Ricominciamo ad inventare insieme le costellazioni?

Con te è tutto diverso

due Astronauti sulla luna

Nella mente l’universo

atterraggi di fortuna

Mi costringerai a bruciare

come fossi sopra il sole

Fammi urlare, vuoi scappare

Sei il big bang che mi consuma

Mi lasci senza aria

raccontami quello che vuoi

Se non c’è la gravità

voleremo via da qui

prima o poi

Con te è tutto diverso

due Astronauti sulla luna

Nella mente l’universo

atterraggi di fortuna

Mi costringerai a bruciare

come fossi sopra il sole

Fammi urlare, vuoi scappare

Sei il big bang che mi consuma