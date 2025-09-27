27 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
27 Settembre 2025

Sui maxi-schermi di Roma e Milano appare la domanda “Quando torni?”, Emma sta per tornare con nuova musica?

Maxi-schermi a firma Island Records annunciano un ritorno tramite i messaggi dei fan

News di Oriana Meo
Emma – maxi-schermi a Roma e Milano con il messaggio QUANDO TORNI
A Roma e Milano è apparso un video sui maxi-schermi digitali con decine di messaggi dei fan: “Torna da noi”, “Meravigliosa queen, quando torni? Ci manchi”, “Quando torni con un nuovo pezzo?”. Il filmato si chiude con un unico messaggio, “QUANDO TORNI?”, scritto in uno stile che ricorda da vicino la calligrafia di Emma. Sarà davvero il teaser sul suo ritorno discografico?

Emma, maxi-messaggio “QUANDO TORNI?”: indizio di un nuovo singolo?

Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma il claim “QUANDO TORNI?” e la grafica riconducibile all’immaginario di Emma fanno pensare a un teaser creato per alimentare l’attesa. Il format teaser su schermi cittadini è già stato usato da vari artisti come preludio a nuova musica: possibile che la risposta alla domanda sia imminente.

Quel che è certo è che si tratta di un’artista Island Records/Universal Music, label in cui Emma, dopo la chiusura della divisione Capitol, è entrata a far parte.

Emma – maxi-schermi a Roma e Milano con il messaggio QUANDO TORNI?"

le ultime uscire discografiche di emma

L’ultimo album pubblicato da Emma è Souvenir, progetto uscito il 13 ottobre 2023, e tornato poi in versione extended nel 2024 e certificato con il disco di platino.

In seguito la cantautrice è tornata sul palco del Festival di Sanremo 2024 con Apnea (doopio platino) e ha pubblicato il singolo estivo Femme fatale (disco d’oro).

Tutte le uscite successive sono state collaborazioni con altri artisti, spesso legate alla scena rap: In Italia 2024 con Fabri Fibra e Baby Gang, Hangover con Baby Gang e la collaborazione su Ho voglia di te con Jvli e Olly, entrambi certificati con il disco di platino.

Nel 2025 non sono ancora stati rilasciati nuovi inediti ufficiali a suo nome: il misterioso “QUANDO TORNI?” potrebbe dunque segnare l’avvio della prossima era.

 

