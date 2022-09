Dopo la scomparsa del padre Rosario per Leucemia, Emma risponde ai No-Vax lanciando un invito che può salvare vite (VIDEO)

Qualche giorno fa è venuto a mancare Rosario Marrone, il padre di Emma Marrone. Purtroppo l’uomo era malato di leucemia e non è riuscito a sconfiggere questa terribile malattia nonostante le cure.

Rosario aveva 66 anni ed era, è, una persona amata stimata da tutti i suoi concittadini ma non solo. Grande stima anche da parte di molti artisti, che hanno avuto modo di conoscerlo in giro con Emma, e dai fan della cantante che lo hanno spesso apprezzato sui social dove Emma amava coinvolgerlo in situazioni buffe e divertenti.

Rosario Marrone è stato infermiere e dirigente sanitario di Aradeo ma non solo. Ha ricoperto cariche politiche impegnandosi per il suo paese e ha sempre amato la musica. Passione che ha trasmesso alla figlia Emma che ha sempre sostenuto e affiancato nel suo percorso in questo difficile mondo.

Il Vecchio lupo, così era conosciuto da tutti Rosario, suonava in una band e, in alcune occasione la Brown lo ha voluto con sé sul palco per condividere con lui un po’ dell’amore del pubblico che, anche grazie al suo sostegno costante, la ragazza è riuscita a conquistare.

Alla notizia della scomparsa, oltre al Sindaco di Aradeo, si è unito per un ultimo saluto a Rosario gran parte del mondo della musica e dello spettacolo.

Emma: l’importante messaggio social

Pochi minuti fa, nella giornata del 7 settembre, Emma Marrone, visibilmente provata dalla sofferenza di questi giorni, è apparsa in video dimostrando la forza che l’ha sempre contraddistinta. La cantante infatti ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che sono stati vicini, anche solo con un messaggio, a lei e alla sua famiglia ma non solo…

Emma ha infatti voluto rispondere a chi ha fatto illazioni sulla morte del padre andando a legarla al vaccino anti-Covid. Nonostante la sofferenza l’artista ha trovato la forza di rispondere a queste persone non attaccandole ma lanciando un messaggio positivo per combattere la leucemia. Queste le sue parole:

“Ciao a tutti ci tenevo a ringraziarvi da parte mia e di tutta la mia intera famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi. Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni, fantasiose e ignoranti, sulla questione dei vaccini. Ecco credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà, da ottobre scorso, stava combattendo contro la Leucemia e non smetterò mai di ringraziare il Dottor Enzo Pavone e tutta l’equipe di medici e infermieri dell’Ospedale di Tricase, del reparto di Ematologia. Perché ci hanno seguito, curato e aiutato in un momento così difficile. E a tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno chiedendo ‘ Cosa possiamo fare per te, vorremo aiutarti. Ecco qualcosa da fare c’è. Andate sul sito di ADMO e informatevi su come diventare donatori di midollo perché questo paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri significa aiutare se stessi. Più siamo e più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile. Ecco cosa dobbiamo fare tutti, per noi, per la vita. Grazie a tutti“

Cliccando QUI potete consultare il sito di ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo. Un’azione importante anche perché, come sottolinea l’associazione, Solo una persona su 100.000 è il tipo giusto per chi è in attesa di trapianto di midollo osseo. E quella persona potrebbe essere uno di noi.

Foto di Rosario Marrone dalle pagine social di Emma