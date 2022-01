“Ogni volta è così”, il brano di Emma per Sanremo 2022, esce in vinile 45 giri

Emma si prepara al ritorno sul palco del Festival di Sanremo con il brano Ogni volta è così.

Per la cantautrice salentina sarà la terza volta sul palco dell’Ariston. Il debutto avvenne infatti nel 2011 al fianco dei Modà con Arriverà e poi, l’anno successivo, la vittoria da solista con Non è l’inferno, brano firmato proprio da Kekko Silvestre, leader dei Modà.

E così quest’anno Emma torna al Festival a dieci anni esatti dal trionfo.

EMMA Ogni volta è così

Il nuovo brano, fuori in digitale nella settimana del Festival per Polydor / Universal Music Italy, uscirà anche in una versione da collezione 45 giri da collezione che vedrà la luce venerdì 18 febbraio. Il pre-order parte il 25 gennaio e il 45 giri è disponibile anche, in edizione limitata, in un’esclusiva versione autografata per Amazon. Qui a seguire il link per l’acquisto.







All’interno del vinile sarà presente anche la versione strumentale della canzone in gara al Festival di Sanremo 2022. Questa la copertina del 45 giri.

A dirigere l’orchestra per Emma sarà la collega Francesca Michielin che durante la serata speciale delle cover, venerdì 4 febbraio, lascerà la direzione dell’orchestra al Maestro Carmelo Patti per esibirsi al fianco di Emma, sulle note dell’iconica “Baby one more time” di Britney Spears.

Foto di Chiara Mirelli

Artwork copertina di Valerio Bulla