Era destino che prima o poi le strade di Vasco Rossi, rocker italiano per eccellenza, ed Emma Marrone, la cantante più rock uscita da un talent show, si incontrassero. E infatti l’incontro è avvenuto e si è concretizzato in un brano la cui uscita è prevista per il mese di settembre.

Voci su questo brano erano già girate a fine 2018 ma la conferma è arrivata proprio dallo stesso Vasco nei giorni scorsi attraverso un post sul suo profilo Instagram (vedi qui).

La canzone è stata registrata nei giorni scorsi a Los Angeles, nello Speakeasy Studios di proprietà del Blasco.

Come è noto il brano porta la firma di Vasco Rossi ma gli autori della canzone sono in realtà quattro. Al suo fianco nella stesura del brano infatti il compagno di una vita, Gaetano Curreri, ma anche Piero Romitelli e Gerardo Pulli (già vincitore di Amici di Maria De Filippi, ora lanciato nelle vesti di autore).

Tra l’altro questi ultimi tre nomi, Curreri, Romitelli e Pulli, sono la stessa squadra che ha scritto il brano presentato a Sanremo 2019 da Loredana Berté, Cosa ti aspetti da me (canzone certificata con il disco di platino e quarta classificata al Festival).

La data di uscita della canzone non è ancora stata annunciata ma sarà comunque lanciata a settembre 2019, a dieci anni esatti di distanza dall’ingresso di Emma nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il brano è ufficialmente il primo singolo del nuovo album della Marrone.

EMMA MARRONE IL NUOVO ALBUM

Nelle ultime settimane Emma ha infatti pubblicato diversi scatti che la ritraggono a Los Angeles.

L’artista sta infatti registrando lì il suo nuovo disco, l’ottavo della sua discografia nonché settimo di inediti (nel 2014 uscì l’album E-Live).

Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma il nuovo album potrebbe essere il primo greatest hits della carriera di Emma Marrone. Dopo un debutto discografico avvenuto nel 2003 con le Lucky Star nel programma Superstar tour infatti, la carriera della cantautrice è ufficialmente partita a marzo del 2010 con la vittoria nel talent show di Maria De Filippi.

Anche la data di uscita del progetto potrebbe essere legata a questo importante anniversario, e per questo essere fissata a marzo del 2020.

A far propendere per l’ipotesi Best of con collaborazioni sono anche le numerose foto con altri artisti postate di recente da Emma sui proprio social. Tra questi Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso e Rovazzi, tutti tra l’altro artisti compagni di scuderia in casa Universal Music Italia.

Quello che è certo è che nel nuovo disco sarà finalmente presente un duetto con l’amica Elisa, artista con cui, tra le tante cose, ha condiviso diversi anni nelle vesti Direttore artistico di squadra proprio ad Amici di Maria De Filippi.

Se l’ottavo album di Emma arriverà realmente nel 2020 si prospetta un anno d’oro per l’artista che, dal 13 febbraio, debutterà anche nelle vesti di attrice nel nuovo film di Gabriele Muccino, I Migliori anni.

Foto di copertina dalle pagine social dell’artista