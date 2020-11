In occasione della Vinyl Week sarà disponibile una nuova versione dell’album di Emma Fortuna, uscito l’autunno dello scorso anno e per ora certificato con un disco d’oro.

Lo ha annunciato la stessa artista salentina con un post sui

Una nuova versione del disco, quindi, che raccoglie le tracce pubblicate nell’ultimo anno e non inserite nella prima edizione di Fortuna.

Emma, in questi mesi impegnata a X Factor, da qualche giorno è protagonista di uno spot televisivo che porta un messaggio importante.

“Io, insieme a tante donne stupende nello spot, invito tutti a ‘fare un passo avanti’ per ribellarsi ai modi di dire e di agire che sono, ancora oggi, un filtro attraverso cui le donne non si vedono e non vengono viste per quello che sono. Le discriminazioni sono un limite e gli stereotipi troppo spesso diventano giustificazioni per azioni di violenza nei confronti delle donne.

È importante sostenere We World Onlus che grazie a Lines Italia aprirà uno ‘Spazio Donna’ a Bologna nel 2021 e darà sostengo a quelli già esistenti nei quartieri più difficili di Roma, Napoli,Milano e Cosenza.

Appena sarà possibile partirà un progetto Nelle Scuole, Domande Scomode @School per le scuole medie inferiori e superiori, che nasce per abbattere gli stereotipi e creare una cultura della parità di genere, partendo dai più giovani e cercando di costruire un futuro più equo.

Quindi facciamo #unpassoavanti”