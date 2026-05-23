Emma Marrone spoilera su TikTok El amor no me basta, la versione spagnola di L’amore non mi basta. Il suo brano del 2013, contenuto nell’album Schiena, torna così a fare notizia dopo l’esplosione virale dello scorso dicembre, che lo aveva portato fino alla prima posizione della Top of the Music FIMI / NIQ nella prima settimana del 2026.

Il rilancio passa anche da una clamorosa cassa di risonanza internazionale: l’Atlético Madrid ha utilizzato proprio la versione spagnola in un video tributo ufficiale dedicato ad Antoine Griezmann, che a fine stagione lascia il club colchonero per trasferirsi all’Orlando City negli Stati Uniti.

Emma, El amor no me basta: la versione spagnola dopo il caso Atlético Madrid e Griezmann

Il punto di partenza è il commiato del francese al Wanda Metropolitano dello scorso 17 maggio, dopo la sfida contro il Girona. Griezmann ha salutato i tifosi dell’Atlético Madrid dopo essere diventato miglior marcatore di sempre del club con 212 reti, prima del passaggio alla MLS.

Per il video tributo ufficiale, il club spagnolo ha scelto come colonna sonora la versione in spagnolo di L’amore non mi basta, intitolata El amor no me basta. Emma ha reagito su TikTok e sui social condividendo l’estratto del brano e ringraziando l’Atlético Madrid.

Il successo virale di L’amore non mi basta partito da TikTok

La storia recente di L’amore non mi basta è una delle riscoperte più clamorose della discografia italiana degli ultimi anni. A partire da dicembre 2025, dodici anni dopo l’uscita originale, il brano è esploso su TikTok grazie a un trend nato spontaneamente nel mondo del calcio.

Migliaia di video-edit hanno usato il ritornello graffiante di Emma per raccontare momenti iconici di calciatori del passato: Paulo Dybala, Dries Mertens, Olivier Giroud, Mauro Icardi, Radja Nainggolan, Ciro Immobile e Paul Pogba. Anche allenatori come Massimiliano Allegri sono diventati protagonisti del trend, prima che la formula superasse i confini italiani e arrivasse in Spagna proprio grazie all’Atlético Madrid, che a dicembre aveva già usato il brano per celebrare Fernando Torres.

Da disco di platino del 2013 alla prima posizione FIMI nel 2026

L’amore non mi basta era stato pubblicato l’11 ottobre 2013 come terzo estratto da Schiena. Scritto da Daniele Magro e prodotto da Brando e Fabrizio Ferraguzzo, il brano è stato certificato disco di platino da FIMI già all’epoca.

L’effetto TikTok ha portato il pezzo prima nella Top 50 di Spotify (sesta posizione l’11 dicembre 2025), poi al primo posto della Top 50 Italia di Spotify il 15 dicembre 2025. Sul fronte FIMI, il brano è rientrato in classifica alla 49ª settimana del 2025 in posizione 72, ha raggiunto la seconda posizione alla 51ª settimana, e ha conquistato la prima posizione della classifica vendite nella prima settimana del 2026. È il quinto brano di Emma a raggiungere la vetta della Top of the Music.

La versione spagnola sembra ora aprire a un possibile nuovo capitolo internazionale per la cantautrice salentina, finora attiva soprattutto sul mercato italiano.