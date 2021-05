Nel giorno del suo compleanno Emma annuncia l’uscita di “Best of me”

Emma Best of me è il titolo del nuovo album della cantante in cui saranno contenuti brani inediti ma anche il meglio della carriera della cantautrice.

Ad annunciarlo, subito dopo la mezzanotte di oggi, quindi nel giorno del suo compleanno, Emma stessa attraverso una diretta Instagram con i suoi fan.

Emma best of me

Nel corso della diretta Emma ha parlato anche delle prove del tour: “Dopo un anno e mezzo sul divano devo dire che è faticosa. Mi sono resa che ho dei muscoli anch’io, che il mio corpo è fatto di muscoli e che si possono usare… devo dire che all’inizio è stata tosta.” Un tour faticoso quello di Emma che sul palco ballerà anche con al suo fianco un corpo di ballo con anche tre ballerini provenienti da Amici di Maria De Filippi: Giuseppe Giofrè, Daniele Sibilli e Lele Esposito. Il tutto per i due grandi show che si terranno all’Arena di Verona il 6 e 7 giugno.

L’annuncio di Emma riguarda l’uscita del primo greatest hits, un disco che arriva dopo 11 anni di carriera, 7 dischi di inediti, 1 album live per un totale di oltre 1.500.000 copie certificate tra album e singoli.

Best of me, questo il titolo del disco, letteralmente “Il meglio di me” arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, nel mese di giugno. Al momento Emma non ha rilasciato altre notizie se non la copertina del disco che potete ammirare qui sotto.