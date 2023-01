Emis Killa, in attesa del nuovo disco la "chiamata alle armi"... annunciato un live al Forum

Emis Killa dopo il successo delle date evento per il decimo anniversario de L’Erba cattiva è pronto a sbarcare al Mediolanum Forum di Assago per cantare anche le canzoni del nuovo album.

Del resto Killa ha già annunciato ai propri fan che il 2023 sarà un anno di musica nuova con un nuovo disco in arrivo. Il progetto arriva a cinque anni da Supereroe, ultimo disco di inediti da solista, e dopo la pubblicazione del mixtape certificato disco d’oro Keta Music vol.3, e dell’album 17 (doppio disco di platino) prodotto a quattro mani con Jake La Furia.

L’ultimo singolo lanciato da Emis Killa è Lucifero, brano pubblicato nell’estate 2022. Grande attesa quindi per questo nuovo disco di inediti, il primo ufficiale con Sony Music Italy.

Emis Killa live 2023

Il 2023 porterà al rapper anche questo nuovo e grande traguardo. Sabato 28 ottobre 2023 si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano.

Lui ha annunciato così l’evento:

“L’ho spesso immaginato, mi sono messo in moto per arrivarci, succederà. Dopo il successo di qualche mese fa ai magazzini generali di Milano ho pensato che sia io che i miei fan ci meritassimo questo traguardo.

Per la prima volta in assoluto mi esibiró al forum di assago. Questa non è una semplice data, è una chiamata alle armi. Altre novità sono dietro l’angolo, ma vi consiglio di portarvi avanti. Prevendite disponibili da domani alle 12:00. Let’s do that.”

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 12:00 di martedì 31 gennaio su www.vivoconcerti.com e dalle ore 12:00 di domenica 5 febbraio presso tutte le rivendite autorizzate.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.