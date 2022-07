Un’estate senza freni con “Lucifero”, il nuovo singolo di Emis Killa

Emis Killa Lucifero un testo a tinte forti per il ritorno del rapper in attesa di pubblicare il primo vero album dopo la firma del contratto con Sony Music Italy.

È uscito venerdì 1 luglio 2022, ad un anno dall’ultimo progetto discografico, il nuovo singolo di Emis Killa.

Scritto da Emis Killa e prodotto da Boss Doms, il cui beat è subito riconoscibile, Lucifero riporta i fan del rapper al mood e alle sonorità del celebre singolo del 2018, certificato doppio disco di platino, Rollercoaster.

La canzone si apre con gli accordi solisti di una chitarra a cui si aggiungono, uno alla volta, il pianoforte e la batteria. La voce di Emis parte in sordina per aprirsi e prendere ritmo nel ritornello, dalle vibes quasi dance.

Lucifero è il primo singolo ufficiale del nuovo disco di Emis Killa e arriva dopo l’uscita del mixtape certificato disco d’oro Keta Music vol.3, terzo capitolo della saga cult dell’artista pubblicato nel 2021 che ha debuttato alla #1 nella classifica Fimi/GfK così come ha fatto l’album 17, l’album prodotto a quattro mani con Jake La Furia certificato doppio disco di platino.

Emis Killa Lucifero testo e audio

(di Emis Killa, Boss Doms, Federica Abbate e Fred De Palma)

So cos’hai in mente, cosa ci attende

non dirmi niente, so che ti va

tutta ‘sta gente ci guarda mentre

scappiamo in Bentley via da ‘sto club

Noi svegli sempre anche senza merce

ciò che ci serve lo abbiamo già

tra le coperte come una serpe

tu cambi pelle, io non cambio mai

ma il tuo veleno è il mio antidoto

non mi sento mai al sicuro se non sono in pericolo

e potrei morirti dentro

senza dire: “Mai”, senza dire: “Per sempre”

freddi come due pistole alle tempie

caldi come Lucifero

questa camera è un inferno solo per noi

ohi ohi

Ohi ohi ohi

ohi ohi ohi

questa camera è un inferno

Da come ti stringo ti sembra un addio

so che tu sei senza cuore, ma vuoi il mio

nel locale come se fossimo single

più mi vuoi frenare, più mi spingo

e no che non resto per tutta la sera

tipo che andiamo via senza finire la cena

non sono uno sbirro, ma ti giro di schiena

e tu aprile le gambe, mani sulla portiera

Caldi come Lucifero

mi tradiresti se lo facessi o sapresti dire no

tu cadi a pezzi quando mi cerchi e non ti considero

dici che torno solo se ho voglia e ora ce l’ho

e tu non dici mai di no (E sarà così per sempre)

So cos’hai in mente, cosa ci attende

non dirmi niente, so che ti va

tutta ‘sta gente ci guarda mentre

scappiamo in Bentley via da ‘sto club

Noi svegli sempre anche senza merce

ciò che ci serve lo abbiamo già

tra le coperte come una serpe

tu cambi pelle, io non cambio mai

ma il tuo veleno è il mio antidoto

non mi sento mai al sicuro se non sono in pericolo

e potrei morirti dentro

senza dire: “Mai”, senza dire: “Per sempre”

freddi come due pistole alle tempie

caldi come Lucifero

questa camera è un inferno solo per noi

ohi ohi

Ohi ohi ohi

ohi ohi ohi

questa camera è un inferno solo per noi

ohi ohi

Ohi ohi ohi

ohi ohi ohi

questa camera è un inferno solo per noi