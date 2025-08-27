27 Agosto 2025
EM16, il grande show di Emis Killa: ospiti in scaletta e una grande finale a suon di freestyle

Dal muretto di San Babila a Fiera Milano Live, Killa celebra il rap italiano

Emis Killa durante la presentazione della scaletta e degli ospiti di EM16 a Milano
Emis Killa torna con EM16, l’evento che il 10 settembre 2025 porterà a Fiera Milano Live uno show ricco di ospiti in scaletta pensato per unire vecchia e nuova scuola rap.

Dopo il successo di EM15, lo speciale concerto che lo scorso anno ha celebrato i suoi 15 anni di carriera, l’artista ha annunciato il cast completo di ospiti che saliranno sul palco insieme a lui.

Prodotta da Friends and Partners e Vivo Concerti, la serata si preannuncia come un appuntamento unico non solo per i fan di Emis Killa, ma per l’intera scena hip hop italiana.

Cypha Killa: la finale freestyle dentro EM16

Nel corso di EM16 si terrà anche la finale di Cypha Killa, la battle freestyle organizzata da Emis Killa e Mastafive. A sfidarsi saranno 16 MC: dieci selezionati durante i raduni freestyle in giro per l’Italia e sei provenienti dal vivaio del muretto di San Babila, lo stesso luogo che ha visto nascere la carriera di Emis.

Road to EM16 e i biglietti

Il percorso verso l’evento è stato raccontato dallo stesso Emis Killa su Instagram con la serie Road to EM16, che ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera insieme a ospiti come Ensi, Big Fish, Jake La Furia e Massimo Pericolo.

Chi ha partecipato al No Phone Party del 15 dicembre al Fabrique di Milano ha diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16.

L’organizzatore ricorda che non si assume alcuna responsabilità in caso di acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti autorizzati.

emis killa – EM16: il cast degli ospiti in scaletta

Il concerto vedrà alternarsi sul palco grandi nomi e nuove leve del rap, in un mix di generazioni che rappresenta la vera forza di Emis Killa e della sua visione.

Gli ospiti annunciati sono:

  1. Baby Gang
  2. Flaco G
  3. 22Simba
  4. Promessa
  5. Vegas Jones
  6. Niky Savage
  7. Lazza
  8. Paky
  9. Guè
  10. Gemitaiz
  11. Neima Ezza
  12. Massimo Pericolo
  13. Jake La Furia
  14. Nerissima Serpe
  15. Papa V

 

Con EM16, Emis Killa conferma il suo ruolo centrale nel panorama rap italiano, capace di radunare artisti di generazioni diverse e di valorizzare il freestyle, la disciplina da cui tutto ha avuto inizio. Un concerto che non sarà solo celebrazione, ma una vera dichiarazione d’amore alla cultura hip hop.

