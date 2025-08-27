EM16, il grande show di Emis Killa: ospiti in scaletta e una grande finale a suon di freestyle

Emis Killa torna con EM16, l’evento che il 10 settembre 2025 porterà a Fiera Milano Live uno show ricco di ospiti in scaletta pensato per unire vecchia e nuova scuola rap.

Dopo il successo di EM15, lo speciale concerto che lo scorso anno ha celebrato i suoi 15 anni di carriera, l’artista ha annunciato il cast completo di ospiti che saliranno sul palco insieme a lui.

Prodotta da Friends and Partners e Vivo Concerti, la serata si preannuncia come un appuntamento unico non solo per i fan di Emis Killa, ma per l’intera scena hip hop italiana.

Cypha Killa: la finale freestyle dentro EM16

Nel corso di EM16 si terrà anche la finale di Cypha Killa, la battle freestyle organizzata da Emis Killa e Mastafive. A sfidarsi saranno 16 MC: dieci selezionati durante i raduni freestyle in giro per l’Italia e sei provenienti dal vivaio del muretto di San Babila, lo stesso luogo che ha visto nascere la carriera di Emis.

Road to EM16 e i biglietti

Il percorso verso l’evento è stato raccontato dallo stesso Emis Killa su Instagram con la serie Road to EM16, che ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera insieme a ospiti come Ensi, Big Fish, Jake La Furia e Massimo Pericolo.

Chi ha partecipato al No Phone Party del 15 dicembre al Fabrique di Milano ha diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16.

L’organizzatore ricorda che non si assume alcuna responsabilità in caso di acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti autorizzati.

emis killa – EM16: il cast degli ospiti in scaletta

Il concerto vedrà alternarsi sul palco grandi nomi e nuove leve del rap, in un mix di generazioni che rappresenta la vera forza di Emis Killa e della sua visione.

Gli ospiti annunciati sono:

Baby Gang Flaco G 22Simba Promessa Vegas Jones Niky Savage Lazza Paky Guè Gemitaiz Neima Ezza Massimo Pericolo Jake La Furia Nerissima Serpe Papa V

Con EM16, Emis Killa conferma il suo ruolo centrale nel panorama rap italiano, capace di radunare artisti di generazioni diverse e di valorizzare il freestyle, la disciplina da cui tutto ha avuto inizio. Un concerto che non sarà solo celebrazione, ma una vera dichiarazione d’amore alla cultura hip hop.