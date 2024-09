Emis Killa ha annunciato i nomi di tutti gli ospiti che lo accompagneranno sul palco di EM15

Pochi giorni fa, attraverso un post su Instagram, Emis Killa ha finalmente annunciato i nomi di tutti gli ospiti che lo accompagneranno sul palco del suo special live show EM15 il 2 settembre. Lo show ripercorrerà tutti i più grandi successi della sua carriera.

Dalla lista dei nomi pubblicata dal rapper, possiamo leggere alcuni rappresentanti sia della vecchia che della nuova scuola rap italiana e, in generale, artisti che hanno avuto un rapporto di amicizia e lavorativo con Emis Killa. Continua a leggere per scoprire tutti i nomi della line up.

EMIS KILLA, EM15: TUTTI I NOMI DEGLI OSPITI

Emis Killa sarà accompagnato da ben 13 artisti:

Sfera Ebbasta

Lazza

Geolier

Salmo

Fedez

Capo Plaza

Paky

Jake La Furia

Massimo Pericolo

J-Ax

Rhove

Kid Yugi

Neima Ezza

La locandina, inoltre, ci fa mantenere alta l’attenzione perché sottolinea che saranno presenti anche dei secret guests.

Sempre dalla locandina, è possibile capire che durante questa lunga serata di lunedì 2 settembre ci sarà anche una writing session e una freestyle battle, quest’ultima denominata EM15 Cypher Killa. In questa battle, ci saranno 8 rapper che si sfideranno a suon di rime, strofe e beat. Tutti i nomi sono disponibili sul profilo Instagram creato appositamente per l’evento.

Sulla writing session, invece, dalle 17:30 del medesimo giorno di EM15 sarà possibile assistere ad una sessione di scrittura di 20 tra i migliori maestri del panorama italiano. Anche qui, per maggiori news è possibile consultare il profilo Instagram.

Sono ancora disponibili dei biglietti su TicketOne.

