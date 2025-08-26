Al Festival di Emergency una serata speciale per Gaza con Levante, Francamente, Carucci e Mariani

Festival di Emergency 2025: sabato 6 settembre alle ore 21.30, in Piazza Prampolini a Reggio Emilia, andrà in scena una serata speciale intitolata Per Gaza. Un evento che vedrà salire sul palco alcune tra le voci più sensibili e impegnate della scena musicale e culturale italiana.

A prendere parte all’iniziativa saranno Levante, Francamente, Maurizio Carucci (Ex-Otago), Mirco Mariani (Extraliscio) e tanti altri ospiti che condivideranno musica, parole e riflessioni per far sentire la propria voce contro la tragedia umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

Una serata per Gaza: musica, poesia e impegno civile

L’appuntamento fa parte del Festival di Emergency, in programma dal 5 al 7 settembre a Reggio Emilia, e si inserisce tra gli eventi speciali dell’edizione 2025. Il filo conduttore di quest’anno sarà “La Voce”: uno spazio di confronto e testimonianza per chi ogni giorno cerca di costruire una società più giusta.

Durante la serata Per Gaza si alterneranno sul palco canzoni, poesie e monologhi. Previsti anche due momenti di particolare intensità: il collegamento con Mario Soldaini, tra i curatori del libro Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza (Fazi Editore, 2025), e l’intervento di un operatore di EMERGENCY appena rientrato da Gaza.

Levante, Francamente, Carucci, Mariani: le voci dell’impegno

Tra i protagonisti della serata ci sarà Levante, da sempre artista attenta al sociale sia con la sua musica che nelle sue prese di posizione pubbliche. Insieme a lei, anche Francamente – progetto rivelazione dell’ultimo anno – oltre a Maurizio Carucci degli Ex-Otago e Mirco Mariani degli Extraliscio.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito di Emergency: emergency.it/festival.

Il Festival di Emergency 2025: tre giorni di pensiero e cultura

Il Festival di EMERGENCY animerà per tre giorni le piazze di Reggio Emilia con incontri, performance artistiche, laboratori, musica, cinema e teatro. Tra gli ospiti confermati: Benedetta Tobagi, Gianrico Carofiglio, Alessandro Bergonzoni, Sabina Guzzanti, Stefano Nazzi, Lucia Goracci, Tezetà Abraham, Paul Jay, Vanessa Roghi e molti altri.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival, dove è possibile anche prenotarsi per gli incontri.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, della Regione Emilia-Romagna, e con la media partnership di AdnKronos e Sky Tg24.