Elsa Lila vince Festivali i Këngës 2023 ma non andrà all’Eurovision Song Festival

Elsa Lila, cantante nota in Italia anche per due partecipazioni al Festival di Sanremo, ha vinto l’importante Festivali i Këngës 2023 con cui viene scelto anche il candidato albanese per l’Eurovision Song Contest 2023. Ma non sarà Elsa Lila a rappresentare l’Albania nel Contest musicale.

Elsa Lila ha partecipato al Festival di Sanremo tra i giovani nel 2003 con Valeria e nel 2007 con Il Senso della vita, entrambe edizioni guidate da Pippo Baudo. Negli ultimi anni l’artista ha fatto parlare di sé purtroppo per motivi extra musicali ovvero per la vicenda giudiziaria che l’ha vista protagonista a seguito dell’arresto per spaccio e associazione a delinquere in seguito a un gravissimo errore giudiziario.

Il brano presentato da Elsa Lila si intitola Evita ed è dedicato alla figlia che porta proprio questo importante nome. Ha lavorato al brano il nostro Enrico Melozzi già al fianco dei Måneskin.

Come dicevamo in apertura però non sarà Elsa Lila a rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2023. Al suo posto Albina e Familja Kelmendi.

Il motivo è che le giurie quest’anno decidevano il vincitore della manifestazione mentre a decidere il rappresentante per l’Eurovision è stato il pubblico che ha preferito la canzone Duje.

Albina canterà a Liverpool il brano che ha condiviso con la sua famiglia.