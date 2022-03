Elsa Lila, due volte sul palco del Festival di Sanremo, arrestata in quanto contabile dello spaccio

La cantante 41enne Elsa Lila è stata arrestata nella sua casa a San Lorenzo, Roma.

Nata nel 1981 in Albania nel 1981 da una famiglia di musicisti classici. Nel 1996, a soli 15 anni, vince il Festival Nazionale della Canzone Albanese e, l’anno successivo, fa la doppietta, nella 36ª edizione del festival.

Si trasferisce in Italia dopo la scomparsa della madre nel 1997 e nel 1999 viene eletta da un sondaggio della televisione di stato “La cantante albanese del secolo”. Nel 2003 debutta tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo con la canzone Valeria a cui segue l’album Elsa. Torna al Festival nell 2007 con Il senso della vita.

Nel corso della sua carriera ha presentato un importante Festival a Tirana, tenuto centinaia di concerti, duettato con Enrico Ruggeri, collaborato con il violinista Olen Cesari e ricoperto, nel 2014, il ruolo di coach a The Voice of Albania.

ELSA LILA ARRESTATA

Il motivo che ha portato all’arresto per associazione a delinquere della cantante è legato al traffico di droga. Era lei a tenere la cassa nascosta dove c’erano soldi e libri mastri della banda di pusher.

Gli agenti della Squadra mobile, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia, le hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Maria Paola Tomaselli nella sua casa a San Lorenzo. In totale otto persone arrestate e altri tre, tra cui il capo banda albanese, latitanti.

Secondo le indagini Elsa Lila era la contabile del gruppo ma, al momento, non risultano per ora contatti diretti con la droga anche se il giudice la considera pienamente «partecipe del sodalizio» e «persona di fiducia» del boss al quale offrì nell’estate del 2019 anche la sua casa per nascondersi dalla polizia.

Diverse le frasi compromettenti della cantante che sono state intercettate. Tra queste il fatto di “non aver paura della polizia in caso di perquisizione ma dei ladri, che avrebbero potuto rubare la Scatola” e ancora “A me dello Stato non viene nessuno a controllarmi, mi conoscono, ho ottimi rapporti…. qui come in Albania, un amico e aggancio con lo Stato serve, perché ti salva qualsiasi sia il governo, bisogna trovare il modo visto che anche qui c’è tanta gente venduta“.