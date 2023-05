Elodie vince il David Di Donatello per la Miglior Canzone Originale con “Proiettili”

Elodie David Di Donatello, adesso è storia e che storia.

La cantante e attrice, che salirà a breve sul palco del Forum per la sua prima e unica data fino a questo momento della carriera, ha appena vinto il David Di Donatello con la canzone Proiettili, main track della colonna sonora del film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa.

Ieri sera, dal palco degli Studi Lumina in Roma, Carlo Conti ha presentato l’intera serata e tra le varie categorie che si sono susseguite con i rispettivi vincitori c’era anche quella per la Miglior Canzone Originale.

Tra i candidati c’era il gruppone composto da Elodie, Joan Thiele, Elisa ed Emanuele Triglia, Marco Mengoni con Caro Amore Lontanissimo, Diodato con Se Mi Vuoi, Stefano Bollani con Culi Culagni e Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti e Matteo Creatini con La Palude.

A spuntarla sono state Elodie, Joan Thiele, Elisa ed Emanuele Triglia che con il loro brano hanno sbaragliato l’accesa concorrenza e scritto una nuova pagina di storia della musica unita a quella cinematografica.

Il brano è stato scritto per il film di Pippo Mezzapesa Ti Mangio Il Cuore, dove Elodie è anche protagonista, che all’interno delle altre categorie non è stato mai nominato.

Questa era l’unica possibilità della manifestazione per portare a casa un premio e ce l’ha fatta.

elodie david di donatello, “non me l’aspettavo, io non vinco mai”

Al momento dell’annuncio Elodie è rimasta sbalordita, non se l’aspettava e lo ha precisato quando ha detto due battute al microfono per ritirare il premio:

“Sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai ma comunque non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose e io ho avuto la fortuna di incontrarne tante”.

Elodie David Di Donatello, ecco il video della vittoria:

L’anno d’oro della cantante, dunque, prosegue e adesso l’aspetta il Forum di Assago che, per l’occasione, sarà sold out.