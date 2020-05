Elodie nuovo singolo in arrivo…

Il 2020 ha portato con sé una nuova Elodie, un’artista più matura, più conscia delle proprie doti e sul percorso musicale da seguire come lei stessa ci ha rivelato in questa videointervista.

Per lanciare il suo nuovo album dal sapore internazionale, ricco di collaborazioni con rapper, artisti e Producer, la cantante ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo presentato il brano Andromeda, scritto per lei da Mahmood e Dardust.

Nelle scorse settimane è uscita anche una nuova versione del brano, Andromeda Remix, in duetto con Madame.

Per quel che riguarda il live invece l’artista ha dovuto, come tutti i colleghi, spostare i due live già programmati.

Queste le nuove date:

Mercoledì 30 settembre 2020 – Milano @Santeria Toscana 31 – NUOVA DATA

Sabato 03 ottobre 2020 – Roma @Teatro Centrale – NUOVA DATA







Nei giorni di quarantena la ragazza non è però stata con le mani in mano…

Elodie nuovo singolo

Durante una diretta Instagram dell’8 maggio Elodie ha infatti fatto ascoltare in anteprima un pezzo del brano inedito in arrivo per l’estate, in uscita tra pochissimo…

“…raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti“

è la frase della canzone che si riesce ad ascoltare nei pochi secondi che la ragazza ha concesso ai fan.

Insomma non ci resta che aspettare qualche giorno per l’annuncio ufficiale e per ascoltare nuova musica.