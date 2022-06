Elodie a domanda risponde: "Giorgia Meloni? I diritti sono per tutti, c'é un problema di rabbia..."

Elodie, intervistata da Il Corriere della sera ha parlato di sé, del suo percorso, della storia con Marracash e, sopratutto, di un tema che le sta molto a cuore: quello dei diritti civili e, in modo particolare della comunità LGBT.

Quest’anno la cantante di Quartaccio, quartiere della periferia di Roma ovest, figlia di Roberto, artista di strada, e di Claudia, cubista di origini caraibiche, ha avuto il piacere di essere madrina del Gay Pride di Roma dove ha cantato la sua Bagno a mezzanotte.

Quando siamo partite dal Qube per arrivare a piazza della Repubblica, la prima tappa delle 4, mi sono commossa. Nella vita non ti immagini di finire in determinati posti con determinate persone. Penso a me da piccola, al fatto che sì volevo cantare, e ci sono riuscita. Ma come persona, come essere umano, avrei voluto essere quella che sono, che sa stare dalla parte giusta.

Nell’intervista Elodie ha ribadito concetti che porta avanti da tanto tempo e che l’hanno portata spesso a scontrarsi a mezzo social con Matteo Salvini…

Da noi i pregiudizi erano fuori da casa, dentro non ci sono mai stati, siamo state fortunate in questo, c’è stata grande libertà di espressione.

Quando c’è amore e comprensione e ci si ascolta sei nel posto giusto, è bello. È brutto quando le persone limitano la libertà degli altri, è la parte sbagliata. Possiamo chiamare i filosofi, i plurilaureati e parlarne per anni, con chiunque, anche con dio se scende in terra, se esiste… c’è poco da fare: dobbiamo tutti avere gli stessi diritti.

E, come spesso avviene, non è Elodie a tirare in mezzo figure politiche nelle sue interviste ma la cantante non si tira mai indietro quando le viene fatta una domanda. In questo caso su Giorgia Meloni di fratelli d’Italia protagonista in Spagna di un discorso a difesa della “famiglia naturale” in cui è apparsa eccessivamente rabbiosa e livorosa…

Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei, non dovrebbero esserci queste distinzioni, e mi spiace ci siano persone che le fanno. Famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene, in società, assieme.

C’è troppa rabbia in queste persone. Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri. Solo che devi essere cosciente di questo problema con la rabbia.