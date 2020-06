Ellynora racconta una leggenda nel singolo autobiografico Niña Blanca

Niña Blanca è il nuovo singolo di Ellynora, disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali dal 23 giugno 2020.

Il brano (distribuzione Artist First) è un racconto autobiografico, nel quale la cantautrice svela verità anche dolorose.

La canzone si muove tra cruda realtà e fantasia. L’artista (all’anagrafe, Eleonora Sorrentino Paravia) racconta la leggenda, da lei ideata, della sirena del Porto di Santa Maria. Questo espediente è però funzionale a parlare della realtà.

“Sono stati tempi duri, strazianti, ce l’avevo con il mondo e con chiunque“, rivela Ellynora.

“Cercavo una risposta o delle spiegazioni che non arrivavano. Il dolore non è mai andato via ma ho dovuto imparare a gestirlo. Niña Blanca è come una pagina di diario a scopo terapeutico. Avevo bisogno di raccontare delle verità anche se dolorose“.

Niña Blanca è scritta da Ellynora, Luca D’Angelo, Matteo Soru e Alessia Labate. La canzone è composta da Ellynora e Luca D’Angelo, che ne ha curato anche la produzione.

Il brano rispecchia il mondo musicale dell’artista, divisa tra Italia e America. In esso si uniscono i suoni elettronici del presente con le melodie e gli strumenti popolari del passato.

Il brano costituisce una forma di continuità rispetto al singolo Zingara, che aveva segnato il debutto di Ellynora in lingua italiana (ne abbiamo parlato qui).

Per conoscere meglio l’artista e tutte le novità che la riguardano, potete visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.