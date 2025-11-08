8 Novembre 2025
Elisa celebra il suo primo stadio con “San Siro Live 2025”, doppio album e tour nei palasport fino alla primavera 2026

Nel progetto 31 canzoni, un vero e proprio viaggio nella storia della cantautrice

Elisa sul palco di San Siro durante il suo primo concerto allo stadio, immortalata nel progetto “San Siro Live 2025”.
Elisa celebra il suo primo stadio con un progetto che ne cattura tutta la magia: San Siro Live 2025, un doppio album che racchiude tutta la forza e l’emozione del suo debutto negli stadi.

Il disco sarà disponibile dal 14 novembre in formato doppio CD (Island Records / Universal Music) arricchito da un booklet speciale, mentre a Natale, dal 12 dicembre, arriverà anche la versione in vinile, suddivisa in due volumi differenti. Tutte le versioni sono già disponibili in pre–ordine.

Elisa – “San Siro Live 2025”: la fotografia di una carriera

San Siro Live 2025 è molto più di un disco dal vivo. È il racconto di un’artista che, in oltre venticinque anni di carriera, ha attraversato generazioni e linguaggi musicali, unendo pop, elettronica, cantautorato e soul in un equilibrio unico. È Elisa nella sua forma più pura: intensa, istintiva e capace di trasformare ogni canzone in un’emozione condivisa.

La tracklist include i grandi classici come Luce (Tramonti a Nord Est), Eppure sentire, Anche fragile, O forse sei tu, ma anche momenti di dialogo con altri artisti e nuove interpretazioni che rendono l’esperienza live una vera e propria immersione nel suo mondo sonoro.

Con la potenza della voce e la sensibilità dell’interprete, Elisa restituisce al pubblico l’energia di San Siro, catturando ogni sfumatura del suo rapporto con chi la segue da anni.

Copertina del nuovo album live di Elisa “San Siro Live 2025”, disponibile dal 14 novembre 2025 per Island Records / Universal Music.

“San Siro Live 2025” – Tracklist ufficiale

Il progetto è diviso in due parti e racchiude l’intero concerto di San Siro, restituendo le emozioni di una notte storica. Di seguito, la scaletta integrale:

Parte 1

  1. Intro + Gift
  2. Labyrinth
  3. Rainbow
  4. Broken
  5. Una poesia anche per te
  6. Heaven out of hell
  7. Dillo solo al buio
  8. The Waves
  9. Stay
  10. Eppure sentire (Un senso di te)
  11. Hallelujah
  12. Promettimi
  13. Anche fragile
  14. Basta così
  15. Ti vorrei sollevare

Parte 2

  1. Almeno tu nell’universo
  2. A tempo perso
  3. Sesso debole
  4. Dancing
  5. Se piovesse il tuo nome
  6. Seta
  7. Palla al centro
  8. Nonostante tutto
  9. Luce (Tramonti a Nord Est)
  10. No Hero
  11. L’anima vola
  12. Together
  13. Gli ostacoli del cuore
  14. A modo tuo
  15. O forse sei tu
  16. Qualcosa che non c’è

Elisa torna dal vivo nei palasport

L’annuncio del live album arriva a pochi giorni dalla ripartenza del tour nei palasport, prodotto e organizzato da Friends & Partners, che si apre l’8 novembre al PalaUnical di Mantova e arriverà al Forum di Milano il 10 novembre, per poi proseguire nelle principali città italiane fino a dicembre. Il tour continuerà anche nella primavera 2026 con nuove tappe.

Date tour palasport 2025

  • 08 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical
  • 10 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum
  • 17 novembre 2025 – Bari, Palaflorio
  • 18 novembre 2025 – Eboli, Palasele
  • 20 novembre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 22 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena
  • 25 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 28 novembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

Date tour palasport 2026

  • 24 aprile 2026 – Jesolo, Palazzo del Turismo
  • 26 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 29 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena
  • 02 maggio 2026 – Bologna, Unipol Arena
  • 03 maggio 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 05 maggio 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 07 maggio 2026 – Bari, Palaflorio
  • 09 maggio 2026 – Eboli, Palasele

 Foto di Giulia Parmigiani

