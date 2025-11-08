Elisa celebra il suo primo stadio con “San Siro Live 2025”, doppio album e tour nei palasport fino alla primavera 2026

Elisa celebra il suo primo stadio con un progetto che ne cattura tutta la magia: San Siro Live 2025, un doppio album che racchiude tutta la forza e l’emozione del suo debutto negli stadi.
Il disco sarà disponibile dal 14 novembre in formato doppio CD (Island Records / Universal Music) arricchito da un booklet speciale, mentre a Natale, dal 12 dicembre, arriverà anche la versione in vinile, suddivisa in due volumi differenti. Tutte le versioni sono già disponibili in pre–ordine.
Elisa – “San Siro Live 2025”: la fotografia di una carriera
San Siro Live 2025 è molto più di un disco dal vivo. È il racconto di un’artista che, in oltre venticinque anni di carriera, ha attraversato generazioni e linguaggi musicali, unendo pop, elettronica, cantautorato e soul in un equilibrio unico. È Elisa nella sua forma più pura: intensa, istintiva e capace di trasformare ogni canzone in un’emozione condivisa.
La tracklist include i grandi classici come Luce (Tramonti a Nord Est), Eppure sentire, Anche fragile, O forse sei tu, ma anche momenti di dialogo con altri artisti e nuove interpretazioni che rendono l’esperienza live una vera e propria immersione nel suo mondo sonoro.
Con la potenza della voce e la sensibilità dell’interprete, Elisa restituisce al pubblico l’energia di San Siro, catturando ogni sfumatura del suo rapporto con chi la segue da anni.
“San Siro Live 2025” – Tracklist ufficiale
Il progetto è diviso in due parti e racchiude l’intero concerto di San Siro, restituendo le emozioni di una notte storica. Di seguito, la scaletta integrale:
Parte 1
- Intro + Gift
- Labyrinth
- Rainbow
- Broken
- Una poesia anche per te
- Heaven out of hell
- Dillo solo al buio
- The Waves
- Stay
- Eppure sentire (Un senso di te)
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Basta così
- Ti vorrei sollevare
Parte 2
- Almeno tu nell’universo
- A tempo perso
- Sesso debole
- Dancing
- Se piovesse il tuo nome
- Seta
- Palla al centro
- Nonostante tutto
- Luce (Tramonti a Nord Est)
- No Hero
- L’anima vola
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- A modo tuo
- O forse sei tu
- Qualcosa che non c’è
Elisa torna dal vivo nei palasport
L’annuncio del live album arriva a pochi giorni dalla ripartenza del tour nei palasport, prodotto e organizzato da Friends & Partners, che si apre l’8 novembre al PalaUnical di Mantova e arriverà al Forum di Milano il 10 novembre, per poi proseguire nelle principali città italiane fino a dicembre. Il tour continuerà anche nella primavera 2026 con nuove tappe.
Date tour palasport 2025
- 08 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical
- 10 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum
- 17 novembre 2025 – Bari, Palaflorio
- 18 novembre 2025 – Eboli, Palasele
- 20 novembre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 22 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena
- 25 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport
- 28 novembre 2025 – Torino, Inalpi Arena
Date tour palasport 2026
- 24 aprile 2026 – Jesolo, Palazzo del Turismo
- 26 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum
- 29 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena
- 02 maggio 2026 – Bologna, Unipol Arena
- 03 maggio 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 05 maggio 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
- 07 maggio 2026 – Bari, Palaflorio
- 09 maggio 2026 – Eboli, Palasele
Foto di Giulia Parmigiani
