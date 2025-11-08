Elisa celebra il suo primo stadio con “San Siro Live 2025”, doppio album e tour nei palasport fino alla primavera 2026

Elisa celebra il suo primo stadio con un progetto che ne cattura tutta la magia: San Siro Live 2025, un doppio album che racchiude tutta la forza e l’emozione del suo debutto negli stadi.

Il disco sarà disponibile dal 14 novembre in formato doppio CD (Island Records / Universal Music) arricchito da un booklet speciale, mentre a Natale, dal 12 dicembre, arriverà anche la versione in vinile, suddivisa in due volumi differenti. Tutte le versioni sono già disponibili in pre–ordine.

Elisa – “San Siro Live 2025”: la fotografia di una carriera

San Siro Live 2025 è molto più di un disco dal vivo. È il racconto di un’artista che, in oltre venticinque anni di carriera, ha attraversato generazioni e linguaggi musicali, unendo pop, elettronica, cantautorato e soul in un equilibrio unico. È Elisa nella sua forma più pura: intensa, istintiva e capace di trasformare ogni canzone in un’emozione condivisa.

La tracklist include i grandi classici come Luce (Tramonti a Nord Est), Eppure sentire, Anche fragile, O forse sei tu, ma anche momenti di dialogo con altri artisti e nuove interpretazioni che rendono l’esperienza live una vera e propria immersione nel suo mondo sonoro.

Con la potenza della voce e la sensibilità dell’interprete, Elisa restituisce al pubblico l’energia di San Siro, catturando ogni sfumatura del suo rapporto con chi la segue da anni.

“San Siro Live 2025” – Tracklist ufficiale

Il progetto è diviso in due parti e racchiude l’intero concerto di San Siro, restituendo le emozioni di una notte storica. Di seguito, la scaletta integrale:

Parte 1

Intro + Gift Labyrinth Rainbow Broken Una poesia anche per te Heaven out of hell Dillo solo al buio The Waves Stay Eppure sentire (Un senso di te) Hallelujah Promettimi Anche fragile Basta così Ti vorrei sollevare

Parte 2

Almeno tu nell’universo A tempo perso Sesso debole Dancing Se piovesse il tuo nome Seta Palla al centro Nonostante tutto Luce (Tramonti a Nord Est) No Hero L’anima vola Together Gli ostacoli del cuore A modo tuo O forse sei tu Qualcosa che non c’è

Elisa torna dal vivo nei palasport

L’annuncio del live album arriva a pochi giorni dalla ripartenza del tour nei palasport, prodotto e organizzato da Friends & Partners, che si apre l’8 novembre al PalaUnical di Mantova e arriverà al Forum di Milano il 10 novembre, per poi proseguire nelle principali città italiane fino a dicembre. Il tour continuerà anche nella primavera 2026 con nuove tappe.

Date tour palasport 2025

08 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical

10 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum

17 novembre 2025 – Bari, Palaflorio

18 novembre 2025 – Eboli, Palasele

20 novembre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum

22 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

25 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

28 novembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

Date tour palasport 2026

24 aprile 2026 – Jesolo, Palazzo del Turismo

26 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

29 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

02 maggio 2026 – Bologna, Unipol Arena

03 maggio 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

05 maggio 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

07 maggio 2026 – Bari, Palaflorio

09 maggio 2026 – Eboli, Palasele

Foto di Giulia Parmigiani