Elisa feat Shablo: fuori la cover di Bob Marley “Three Little Birds”

Il mese di aprile è dedicato al genio di Bob Marley, a 39 anni dalla sua scomparsa avvenuta a Miami l’11 maggio del 1981, Island Records sta rendendo omaggio al grande artista giamaicano con la realizzazione di una serie di cover.

Dopo Mahmood, Dardust e i Selton (ne abbiamo parlato Qui e Qui), tocca ora a Elisa feat Shablo.

Il brano scelto da Elisa e Shablo è Three Little Birds.

Il pezzo fu originariamente pubblicato nel 1977 nell’album Exodus. Il messaggio è chiaro: non bisogna preoccuparsi eccessivamente del proprio destino.

L’ispirazione venne a Bob Marley durante un suo momento di relax vedendo tre pacifici uccellini che cantavano e beccavano semi.

Three Little Birds fa parte della colonna sonora del film Io Sono Leggenda. Tra le cover più significative ci sono quelle di Robbie Williams, Maroon 5 e della coppia Sean Paul e Ziggy Marley.

L’annuncio dell’uscita del singolo è stato dato direttamente da Elisa con un post sui social:

“Andrà tutto bene. Ecco, io ve l’ho già detto a parole mie, anzi a parole nostre, mie e di Tommy, e vostre sopratutto, quindi nostre!

Ma queste parole non sono che un’eco che parte da molto più lontano, profumano di cocco e di mare, di onestà e denuncia mescolati sapientemente all’ingrediente più difficile da mettere nella musica senza sembrare superficiali, o banali… la positività.

Quella più profonda, che viene dalla saggezza, dalla vera voglia di vivere e di trasmetterla.

A Bob che ci ha lasciato così tanta bellezza… Che onore gigantesco per me omaggiarlo con questa canzone che ho ascoltato e riascoltato all’infinito!!! Questa non è solo una canzone ma è una filosofia di vita. ⠀

Every little thing is gonna be alright!

Long Live The King! For eternity!

Jah! Rastafari!”