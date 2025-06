Nuovo brano in arrivo per Elettra Lamborghini. Alla produzione i Room9

Questa estate 2025 non sembra voler concedere tregua: tra ritorni, debutti e collaborazioni a sorpresa, anche Elettra Lamborghini si prepara a lanciare un nuovo singolo estivo.

Nei giorni scorsi infatti sono apparse in diversi profili social, compreso quello della cantante, degli scatti che la ritraggono in studio di registrazione.

Elettra Lamborghini pronta al lancio del singolo per l’estate 2025

Dopo un anno di silenzio discografico, la regina delle estati italiane è pronta a tornare. Elettra Lamborghini, che ci ha fatto ballare negli anni con hit come Pem Pem, La Isla, Pistolero e Caramello, manca dalle scene dal 2024, quando aveva pubblicato il brano Dire fare baciare insieme a Shade.

A svelare l’arrivo di una nuova canzone ci ha pensato proprio lei attraverso alcune Instagram stories, in cui ha mostrato alcuni momenti in studio con i Room9, team di produzione ormai consolidato nel panorama radiofonico italiano.

Tra gli autori spunta Alessio Bernabei

Secondo quello che si può vedere da queste storie, tra gli autori del nuovo brano ci sarebbe anche Alessio Bernabei, ex leader dei Dear Jack e oggi voce dei Follya. L’artista, che negli ultimi mesi ha avviato una carriera parallela come autore per altri artisti – emergenti e non – avrebbe collaborato alla scrittura del brano estivo della Lamborghini.

Nel frattempo, per Elettra Lamborghini c’è stato anche un cambio importante nella sua carriera manageriale. La cantante ha infatti lasciato Francesco Facchinetti per affidarsi a Daniele Menci, ex CEO di Capitol Records e figura di riferimento nel mondo discografico italiano. Una nuova direzione per un’artista sempre più decisa a consolidare il suo percorso anche fuori dall’effetto social.