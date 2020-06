In Copertina

Rosa Chemical tra la rappresentazione LGBT e il rischio del queerbait?

Direttamente dalla Generazione Z, Matteo Mori ci parla del rischio di queerbait legato a Rosa Chemical, uno dei rappresentati del Pride 2020 italiano scelti da Spotify.

Anteprima Video: un inno alla rivalsa nel singolo “Una Vita Come Te” di Mike Baker

E' uscito "Una Vita Come Te", il nuovo singolo di Mike Baker, artista già visto a Castrocaro, The Voice of Italy e Sanremo Giovani.

Sanremo 2021: tra conferme e novità Amadeus lavora al regolamento

Il Festival di Sanremo 2021 è ancora lontano, ma Amadeus è già al lavoro, come si legge da un post su Twitter del suo Manager Lucio Presta.

Testo & ConTesto "Bam Bam Twist": Achille Lauro rilancia un ballo per congiunti?

Il nostro Prof di latino, Davide Misiano, oggi analizza per noi il significato del nuovo brano di Achille Lauro .

La Top 15 dei tormentoni estivi italiani dal 2010 al 2019

Quali sono i brani estivi italiani più forti dello scorso decennio? Li scopriamo insieme in questo articolo.

Cambio sesso: le foto, anche da cast di un film horror, dei cantanti italiani

In questi giorni sul web ha spopolato un'app vedere come potrebbe essere una persona se fosse stata dell'altro sesso. Un'applicazione per il cambio sesso, insomma.I.

Sergio Sylvestre, le parole in difesa del cantante di Elodie, Emma, J-Ax, Nek e...

In molti hanno risposto, direttamente o in modo velato, anche al tweet di Matteo Salvini.

X Factor sondaggio: scegli i giudici e componi tu la tua giuria perfetta

20 giudici che si sono seduti sul tavolo in queste prime tredici edizioni. Componete voi la giuria migliore di sempre.

Concerti 2020: ecco i nuovi calendari fissati per il 2021 e i live annullati

Una guida in costante aggiornamento ai tour, festival ed eventi del 2020 annullati e le nuove date di quelli spostati al 2021.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Comete alias Eugenio Campagna: “Navighiamo a vista, ma è bello così”

E' uscito "Ma Tu", il nuovo singolo di Comete, l'artista conosciuto a X Factor che ha fatto emozionare il pubblico con la rilettura di "En e Xanax" di Samuele Bersani.

Videointervista a Ernia: “Oggi sono più disposto ad accettare emozioni e sentimenti”

E' uscito "Gemelli", il terzo album di Ernia. Un disco in bilico tra rap e pop e con testi più maturi e in cui traspare serenità.

Intervista a Mietta, l'artista e la donna, racconta 30 anni di apprezzata carriera

Una lunga chiacchierata piena di aneddoti, tra vittorie e sconfitte, ma sempre nel segno della sperimentazione.

Andrea Nardinocchi intervista: "Potete stare tranquilli che la musica non si esaurirà mai"

Intervista ad Andrea Nardinocchi, il cantautore rinasce con il nuovo album dopo un periodo difficile.

Tia Airoldi intervista: "Scrivo per andare a colpire le corde di chi ascolta"

Il nuovo singolo dell'artista, isn't it fine è esploso come colonna sonora di un noto spot.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Sergio Sylvestre e l'Inno di Mameli: quell'errore che rende umano l'artista (e un po' meno noi)

Sergio Sylvestre Inno di Mameli. L'artista, emozionato, sbaglia l'Inno di Mameli allo Stadio Olimpico poco prima dell'inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus e sui social partono gli insulti e le critiche.Il vincitore di Amici di Maria De Filippi si è esibito in uno stadio completamente vuoto e l'emozione, quella forte eco,...

Giusy Ferreri con Elettra Lamborghini: dal 29 giugno il nuovo singolo “La Isla”

Sarà disponibile dal 29 giugno La Isla, il nuovo singolo dal sapore latino di Giusy Ferreri, che per l'occasione ha coinvolto Elettra Lamborghini.

Davide Rossi: dopo X Factor ecco il nuovo singolo “Un Altro Giorno (The best is yet to come)”

E' uscito “Un Altro Giorno (The best is yet to come)”, il nuovo singolo di Davide Rossi, quarto classificato all'ultima edizione di X Factor.

Emanuele Aloia: il singolo "Il bacio di Klimt" è disco d'oro grazie al grande successo virale

Il brano ha ottenuto ottimi risultati sul web e nelle classifiche. Il video ha superato 4 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Guè Pequeno: dal 26 giugno “Saigon”, primo singolo tratto da “Mr. Fini”

Sarà in rotazione radiofonica dal 26 giugno il nuovo singolo di Guè Pequeno Saigon. Nel frattempo è on line su Rai Play in'intervista esclusiva.

Sanremo 2021: tra conferme e novità Amadeus lavora al regolamento

Il Festival di Sanremo 2021 è ancora lontano, ma Amadeus è già al lavoro, come si legge da un post su Twitter del suo Manager Lucio Presta.

Francesco Da Vinci feat. Livio Cori: sonorità pop-urban e internazionali nel singolo “Nu Vase Tuoje”

E' uscito “Nu Vase Tuoje”, il singolo che segna il ritorno di Francesco Da Vinci dopo un periodo di inattività musicale. Per l'occasione coinvolto Livio Cori.

Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani. Tre fuoriclasse per cantare "Una vita da bomber"

Autori del brano Romitelli, Maiello e Vincenzo Colella. Produce Bobo Vieri.

Bugo Live 2020: le prime date del calendario di un tour work in progress

Prenderà il via da Prato il 22 luglio il Bugo Live 2020, il tour del cantautore più volte rimandato che finalmente entra nel vivo.

MamboLosco e Boro Boro: arriva il 3 luglio l'album in coppia

Il disco è stato ideato e registrato a Barcellona.

Villa Manin Estate 2020: tra i protagonisti Raphael Gualazzi, Niccolò Fabi e Dente

Si svolgerà dal 27 giugno al 9 agosto nel parco della splendida villa di Passariano (Ud), l'edizione 2020 di Villa Manin Estate.

Tiziano Ferro: fuori il video di "Balla per me", un vero e proprio omaggio all'amico Jovanotti

Il video esce oggi, 22 giugno, a distanza di 19 anni esatti dal debutto del cantautore con "Xdono".

Laura Pausini, 10 anni dopo il dvd, ricorda l'evento tutto al femminile, "Amiche per l'Abruzzo"

Uno spettacolo storico tutto al femminile che raccolse quasi 3 milioni di euro e ci ricorda, oggi più che mai, quanto la musica sia necessaria.

Targhe Tenco 2020: svelati i finalisti della rassegna che premia la musica d'autore

Sono stati svelati i nomi dei finalisti delle Targhe Tenco 2020. I vincitori saranno annunciati entro la fine del mese. Tra i candidati Diodato, Brunori Sas e Paolo Jannacci.

La Top 15 dei tormentoni estivi italiani dal 2010 al 2019

Quali sono i brani estivi italiani più forti dello scorso decennio? Li scopriamo insieme in questo articolo.

"Niente è come prima" è il nuovo singolo degli Sugarfree

Il brano, scritto da Gatto Panceri, è stato realizzato durante il periodo di emergenza Coronavirus.

News

dalla discografia

Assomusica con Inail rende disponibile il Vademecum delle macchine scenotecniche

Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Daniele Coro e Warner Chappell annunciato il rinnovo del contratto in esclusiva

Federica Camba: rinnovata la collaborazione con Warner Chappell Music Italiana

Decreto rilancio: dimenticate misure di emergenza per settore cultura negozi di dischi, industria discografica ed Editori musicali

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

Rubriche

(s)cambio generazionale

Rosa Chemical tra la rappresentazione LGBT e il rischio del queerbait?

Testo & ConTESTO

Testo & ConTesto "Bam Bam Twist": Achille Lauro rilancia un ballo per congiunti?

La mosca Tzè Tzè

Cambio sesso: le foto, anche da cast di un film horror, dei cantanti italiani

W la mamma

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 19 giugno

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 19 giugno

Sondaggi

X Factor sondaggio: scegli i giudici e componi tu la tua giuria perfetta

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Anteprima Video: un inno alla rivalsa nel singolo “Una Vita Come Te” di Mike Baker

Un sound internazionale per"Gorilla", nuovo singolo di Nico Arezzo

Alex Polidori: il cantautore, attore e doppiatore torna con “Mare di Plastica”

Matteo Alieno: un momento di spensieratezza dal sound travolgente nel singolo “Niente”

Oni One: fuori “Grizzly”, 7 tracce in cui spiccano le collaborazioni con Pyrex, Fsk e Boro Boro

Luca Vismara canta la voglia di evadere in "Congiunto Tropicale"

Certificazioni FIMI settimana #25: Irama in vantaggio sugli altri tormentoni. Disco d'oro per la rivelazione Emanuele Aloia

Classifica Spotify Settimana #25: “M' Manc” di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta è la nuova hit

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #25: rap e trap al top con Tedua, Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta

Classifica Radio Earone Settimana #25: Elodie in vetta. Nella Top Ten “Karaoke”

Certificazioni FIMI settimana #24: Ghali è platino con l'album. Certificazioni anche per Tiziano Ferro e Marracash

Classifica Spotify Settimana #24: in testa Irama e Saimon, ma entra anche Jarabe De Palo

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Ernia Intervista Gemelli

Comete Eugenio Campagna Intervista Ma Tu

Martina Beltrami Intervista Diretta Instagram

Stefano Farinetti aka Neno Intervista Diretta Instagram

Jurijgami Intervista

Random Intervista Montagne Russe

Nina Zilli Intervista Schiacciacuore

Arisa Intervista Nucleare

Colapesce e Dimartino Intervista I Mortali

Dani Faiv Intervista Scusate se esistiamo

Davide Van De Sfroos Intervista Diretta Instagram

Fasma Intervista Diretta Instagram