Elettra Lamborghini, in arrivo il nuovo singolo “Dire Fare Baciare” feat Shade

Elettra Lamborghini, “Dire Fare Baciare” feat Shade: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 14 giugno, “Dire Fare Baciare” feat Shade (Capitol Records Italy / Universal Music Italy) è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini.

Il brano è una summer hit che mescola sapientemente sonorità pop, latine e hip hop, abbracciando il sound tipico dei mariachi messicani.

“Dire Fare Baciare nasce dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi. È un’esplosione travolgente di vitalità allo stato puro, che intende regalare gioia, felicità e good vibes”, ha dichiarato la Lamborghini.

Poi, a proposito della collaborazione con Shade, ha aggiunto: “Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione. Shade è il compagno di viaggio perfetto per questo brano: un artista che condivide con me l’amore per la musica in tutte le sue forme, nonché una penna riconoscibile e apprezzatissima da tutte le generazioni”.

Ma, com’è nato questo feat? “La collaborazione è nata in modo davvero curioso e casuale”, ha spiegato Shade. “Io ero molto indeciso su cosa fare quest’estate e lo stavo comunicando al mio management, che è lo stesso di Elettra. Proprio mentre il mio manager ascoltava il messaggio vocale, Elettra si trovata lì e lo ha sentito, così ha proposto di fare qualcosa insieme. Lavorare con lei è stato divertente e stimolante, perché è un’artista che sa essere professionale, senza però far mai mancare una parte scherzosa e giocosa in studio”.

Elettra Lamborghini, “Dire Fare Baciare: significato del brano

Il titolo del brano fa riferimento al celebre gioco per bambini ed è preludio di un testo scherzoso e simpatico, che ruota attorno alle dinamiche di coppia, strappandoci un sorriso e invitandoci a ballare.

“Dire Fare Baciare” si caratterizza infatti per la presenza di una melodia dal sapore tropicale, costantemente in levare, e di un ritornello diretto e vincente, che rimane in testa sin dal primo ascolto.

“Dire Fare Baciare” feat Shade: testo del brano

Il testo di “Dire Fare Baciare” feat Shade sarà disponibile a partire da venerdì 14 giugno.