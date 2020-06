E’ uscito il nuovo singolo del rapper Egreen Luce a Milano. L’artista nato nel 1984 ha scelto di utilizzare il sample di uno dei pezzi che ha contribuito a scrivere la storia della canzone italiana, ovvero Innamorati a Milano di Memo Remigi.

Luce a Milano arriva dopo gli ottimi riscontri dell’album Fine Primo Tempo e del singolo Montero – Falcao (ne abbiamo parlato Qui e Qui). Una nuova fase che ha ora come protagonista un brano scritto durante il periodo di lockdown.

Nel singolo Luce a Milano è presente un sample di Innamorati a Milano, il brano del 1965 che fece conoscere al grande pubblico Memo Remigi.

Il cantautore lombardo ha dato la disponibilità per l’utilizzo del pezzo e questa sarà l’occasione per far conoscere ai più giovani una delle canzoni più belle dedicate al capoluogo lombardo.

EGREEN LUCE A MILANO FEAT. MEMO REMIGI

Luce a Milano è un omaggio dal sapore dolce-amaro a Milano, città che ha adottato sia Egreen, nato in Colombia e cresciuto a Varese, sia Memo Remigi, di origini brianzole.

Un brano rap introspettivo e malinconico che fa da colonna sonora al periodo di grandi cambiamenti sociali che stiamo vivendo e si sposa alla perfezione con il momento personale di Egreen.

La produzione musicale di Nais fonde a un ritmo hip hop incisivo la melodia della nota canzone di Memo Remigi. Un’armoniosa convivenza di due stili musicali così distanti e lontani anche dal punto di vista temporale.

“Milano e la Lombardia sono state duramente attaccate in queste settimane. Questa canzone parla della città che mi ha adottato e della sua capacità di rialzare la testa dopo una crisi. La presenza di Memo Remigi è fondamentale: lui è della generazione più colpita da questa situazione e la sua voce dà tutto un altro peso a questo brano.”

Queste le parole di Egreen.