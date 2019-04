Egp Festival 2019 – All Music Italia assegnerà il premio della critica

Prima parte del nostro viaggio, con tanto di voto da 1 a 5, alla scoperta delle canzoni in gara all' Eurovision 2019.

Coez, Charlie Charles feat. Dardust, Chiara Galiazzo feat. J-Ax, Tricarico. Ecco il consueto appuntamento con le pagelle dei nuovi singoli in uscita oggi.

Il videoclip del singolo “La Consapevolezza Della Fine” di Stefano Ardenghi, diretto da Manuel Bove, è in anteprima su All Music Italia.

Le pagelle settimanali del nostro critico musicale ai nuovi singoli in uscita

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista al rapper Mostro che, dopo il successo del precedenta album, lancia oggi "The Illest Vol. 2".

Videointervista di presentazione di "Rinascimento", il nuovo album di Laioung in uscita questo mese.

Il cantautore ci parla della sua musica, dei progetti in divenire e anche dei suoi ascolti musicali.

Videointerviste a Morgan, Elettra Lamborghini, Gigi D'Alessio e Gué Pequeno, i 4 nuovi coach dell'edizione 2019 di The Voice of Italy.

di Massimiliano Longo

L'altro giorno durante il mio zapping televisivo sono incappato nella prima puntata Grande Fratello di Barbara D'Urso. Ad un tratto sento la voce di Irama e riconosco le note de La Ragazza con il cuore di latta, il brano presentato dal cantautore al Festival di Sanremo quest'anno.Una canzone che, come ha affermato lui stesso in tutte...

È in radio e in tutti gli stores digitali il 26 aprile "Pianeti", il nuovo singolo di Maryam Tancredi, vincitrice dell'edizione 2018 di The Voice.