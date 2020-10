Sarà disponibile dal 20 novembre per Sony Music (Legacy Recordings) il nuovo album di Edoardo Bennato Non C’è.

Il disco sarà composto da 20 tracce nella versione cd e 23 tracce nel doppio LP. Tra questi 8 inediti, ma anche i featuring con il fratello Eugenio, Clementino e Morgan.

Gli 8 brani inediti evidenziano la personalità avanguardista e provocatoria del cantautore. I brani di repertorio, invece, permettono anche ai più giovani di comprendere il motivo per cui Edoardo Bennato è considerato come uno degli artisti più importanti del panorama musicale nazionale.

“Il passato è, per quanto mi riguarda, da consegnare alla storia. Mi intriga molto di più il presente e l’eventuale futuro… in fondo sono un rinnegato!”

EDOARDO BENNATO NON C’È

Il nuovo album di Edoardo Bennato Non C’è è stato realizzato a Napoli, luogo ideale per trarre ispirazione e creare musica.

Il cantautore ha lavorato con l’affiatata band che è con lui da anni, invitando in studio amici e colleghi, e non risparmiandosi nei featuring. Al disco hanno collaborato Clementino, Morgan ed Eugenio Bennato.

In Non c’è confluiscono le due anime dell’artista napoletano: la versione della prima ora e quella strettamente attuale. Come costante, la sua anima rock, anche nelle rivisitazioni dei suoi brani storici.

C’è il Bennato è sarcastico, come sempre senza bavaglio, mai patinato. Realista e al tempo stesso sognatore. Un cantautore contemporaneo che riesce a rimanere non convenzionale.

Non c’è si può, quindi, considerare come il manifesto di una realtà, la nostra.