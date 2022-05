Eddie Brock, una serenata intima ed essenziale, il nuovo brano: ” A Festa Finita”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Eddie Brock A Festa Finita. Tra cantautorato e pop americano, sullo stile di Conan Gray, soprattutto nelle connotazioni più acustiche, il brano è una dichiarazione d’amore. Una canzone intima, una ballad essenziale in cui le parole del cantautore romano trovano la loro importanza sull’accompagnamento di chitarra e qualche suono di piano.

eddie brock “a festa finita”

Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi è un cantautore romano classe’97. Fin da bambino le sue passioni si dividono tra la musica, grazie ai numerosi viaggi fatti in macchina con il padre con la radio accesa, e i fumetti, specialmente Spider-Man. Proprio dalla saga Marvel deriva il nome d’arte Eddie Brock, alter-ego del suo personaggio preferito Venom.

Tra call-center, consegne pizze e volontariato, la passione per la musica cresce. Già a partire dal 2018 il cantautore si fa conoscere grazie alla partecipazione al Coca-Cola Future Legend, nel Team Soul di Annalisa Scarrone. Dopo una serie di singoli di successo tra cui Lei Non Sa, diventato virale su Tik Tok con più di 10 milioni di views e 700 mila su Spotify, e Sguardo Lume in collaborazione con Roadelli entrato nelle playlist editoriali Generazione Z, New Music Friday e Indie Triste di Spotify. Ecco il nuovo brano, primo di diverse uscite che costelleranno questo 2022, con la nuova label Troppo Record in collaborazione con Sangita Records, e supportate dalla distribuzione Universal Music.

Il nuovo brano è una storia che si consuma in una notte.Ambientato nel corso di una festa, la canzone racconta il disagio comune del sentirsi fuori luoghi tra i propri coetanei, che svanisce alla vista di una ragazza. In quel momento tutto si ferma, l’inadeguatezza scompare e la voglia di sparire diventa voglia di rimanere anche a “festa finita” per mettere a posto casa insieme.

Potete seguire tutti gli aggiornamenti del cantautore sul suo profilo ufficiale, qui.