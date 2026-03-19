19 Marzo 2026
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19 Marzo 2026

“È mio padre”: Andrea e Marco Morricone portano Ennio in tour

Andrea dirige, Marco racconta: il progetto sinfonico dedicato a Ennio Morricone parte il 25 giugno da Pompei.

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Locandina del tour "È mio padre – Morricone dirige Morricone" con Ennio Morricone e Andrea Morricone
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A cinque anni dalla scomparsa di Ennio Morricone, la sua musica torna sui palcoscenici italiani con un progetto che porta la firma di chi quella musica la conosce da sempre: i suoi figli. “È mio padre – Morricone dirige Morricone” è il concerto sinfonico con cui Andrea Morricone dirige l’Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena, mentre Marco Morricone accompagna il pubblico come voce narrante. Le prime due date annunciate sono il 25 giugno a Pompei e l’11 luglio a Villafranca (VR).

Il progetto non è un omaggio nel senso convenzionale del termine. Andrea Morricone ha scelto alcune tra le partiture più celebri del padre e le affida all’ascolto così come sono state scritte, senza adattamenti, lasciando che parlino con la loro voce originaria. Il risultato è un suono che conserva intatta la scrittura del Maestro nella sua precisione e nella sua forza evocativa.

Marco Morricone voce narrante: il libro e i ricordi

Marco Morricone da bambino con il padre Ennio Morricone

Accanto alla musica, Marco Morricone racconta episodi e frammenti tratti dal libro “Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre”, pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2024. Un ritratto costruito tra memoria personale e storia artistica, che restituisce la dimensione umana di uno dei compositori più influenti del Novecento.

 

Il programma: da C’era una volta il West a Se telefonando

Il concerto si apre con le note di C’era una volta il West e attraversa il lungo sodalizio con Sergio Leone, un legame nato negli anni Sessanta ma radicato ancora più indietro, quando i due erano compagni di scuola. Il percorso si allarga poi ad altre tappe fondamentali: La leggenda del pianista sull’oceano, La Califfa, The Mission, fino alla suite di Nuovo Cinema Paradiso con il celebre tema d’amore firmato dallo stesso Andrea Morricone. A completare il programma Here’s to You, scritta con Joan Baez per Sacco e Vanzetti, e in chiusura Se telefonando.

Le esecuzioni sono accompagnate da immagini inedite. Sul palco, insieme all’orchestra, il Coro Da Camera Ricercare Ensemble, la soprano Vittoriana De Amicis e la pianista Cecilia Grillo. Partner del tour è Radio Capital. L’organizzazione è di IMARTS – International Music and Arts.

Andrea Morricone, direttore d'orchestra e figlio di Ennio Morricone

Le date del tour “È mio padre – Morricone dirige Morricone”

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  • 25 giugno 2026 – Pompei, Anfiteatro degli Scavi (concerto a favore di Fondazione Città della Speranza )
  • 11 luglio 2026 – Villafranca (VR), Castello Scaligero
Marco Morricone, voce narrante del tour "È mio padre – Morricone dirige Morricone"

Marco Morricone

Il concerto di Pompei e la Fondazione Città della Speranza

La data del 25 giugno a Pompei ha un significato aggiuntivo: il concerto è a favore della Fondazione Città della Speranza, ente filantropico che dal 1994 sostiene la ricerca sulle malattie oncoematologiche e rare pediatriche. La fondazione ha realizzato l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, dove oltre 350 ricercatori lavorano ogni giorno su progetti innovativi per trovare nuove cure. Tra questi, la Diagnostica Avanzata e lo sviluppo di una nuova Cell Factory dedicata allo studio delle cellule CAR T.

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