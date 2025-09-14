14 Settembre 2025
Lorenza Ferraro
14 Settembre 2025

Dutch Nazari torna con un nuovo singolo e svela la data d’uscita di “Guarda Le Luci, Amore Mio”

Il brano affronta il rapporto tra la vita quotidiana e la storia, tra le distrazioni di massa e le tragedie globali

Dutch Nazari Guarda Le Luci
Dopo un’estate in tour con Una Volta Ogni tanto Ci Andrei, Dutch Nazari torna con un nuovo singolo, Guarda Le Luci, e svela la data d’uscita del suo quarto album in studio, Guarda Le Luci, Amore Mio, che vedrà la luce il prossimo 3 ottobre per Woodworm.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, il brano si apre con un verso che è ormai diventato un marchio di fabbrica dell’artista padovano, classe 1989, la cui scrittura fonde canzone d’autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo: “In senso lato la vita“.

Dutch Nazari Cover singolo Guarda Le Luci

DUTCH NAZARI, “GUARDA LE LUCI”: IL SIGNIFICATO E IL VIDEOCLIP

Guarda Le Luci affronta il rapporto tra la vita quotidiana e la storia, tra le distrazioni di massa e le tragedie globali. Nel testo convivono così immagini domestiche e bar di quartiere, pubblicità invadenti e social scrollati senza coscienza, ma anche scenari di guerra e bombardamenti lontani.

Il ritornello ribalta però ogni prospettiva. Di fronte al collasso, Dutch Nazari invita infatti tutti a stringersi, a tenersi stretti, a trovare nel legame umano una forma di resistenza all’angoscia della devastazione che ci circonda e che viene documentata nel videoclip del brano, dove l’artista – insieme a Sicket (che ha prodotto non solo il brano, ma anche il disco di prossima uscita) – viene immortalato mentre è intento a compiere delle semplici azioni quotidiane.

 

