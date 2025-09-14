Dutch Nazari torna con un nuovo singolo e svela la data d’uscita di “Guarda Le Luci, Amore Mio”

Dopo un’estate in tour con Una Volta Ogni tanto Ci Andrei, Dutch Nazari torna con un nuovo singolo, Guarda Le Luci, e svela la data d’uscita del suo quarto album in studio, Guarda Le Luci, Amore Mio, che vedrà la luce il prossimo 3 ottobre per Woodworm.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, il brano si apre con un verso che è ormai diventato un marchio di fabbrica dell’artista padovano, classe 1989, la cui scrittura fonde canzone d’autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo: “In senso lato la vita“.

DUTCH NAZARI, “GUARDA LE LUCI”: IL SIGNIFICATO E IL VIDEOCLIP

Guarda Le Luci affronta il rapporto tra la vita quotidiana e la storia, tra le distrazioni di massa e le tragedie globali. Nel testo convivono così immagini domestiche e bar di quartiere, pubblicità invadenti e social scrollati senza coscienza, ma anche scenari di guerra e bombardamenti lontani.

Il ritornello ribalta però ogni prospettiva. Di fronte al collasso, Dutch Nazari invita infatti tutti a stringersi, a tenersi stretti, a trovare nel legame umano una forma di resistenza all’angoscia della devastazione che ci circonda e che viene documentata nel videoclip del brano, dove l’artista – insieme a Sicket (che ha prodotto non solo il brano, ma anche il disco di prossima uscita) – viene immortalato mentre è intento a compiere delle semplici azioni quotidiane.