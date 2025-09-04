4 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
4 Settembre 2025

Dumbo Gets Mad propone un nuovo viaggio psichedelico con il disco “Five Eggs”

Il disco, pubblicato da Carosello Records, sarà presentato in anteprima live al Poplar Festival di Trento

News di Fabio Gattone
Dumbo Gets Mad pubblica il disco Five Eggs
Condividi su:

Dumbo Gets Mad è il progetto del cantautore, producer e sound designer emiliano Luca Bergomi. Il 16 settembre 2025 esce il suo quinto lavoro discografico dal titolo Five Eggs. Ad anticiparne l’uscita, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali il singolo Biscaglione.

Il progetto di Luca Bergomi è nato artisticamente a Los Angeles nel 2011. Il nome Dumbo Gets Mad trae ispirazione dalla celebre sequenza “Pink Elephants on Parade” del classico Disney Dumbo, simbolo di un’estetica colorata, surreale e fortemente personale. E così è lo stile musicale delle sue produzioni, che mescolano sonorità retrò, elementi elettronici e ritmi funky. Gli arrangiamenti sono caratterizzati da una identitaria ricerca sonora, muovendosi tra indie, elettronica e psichedelia.

L’artista ha maturato oltre quindici anni di carriera, durante i quali ha catturato l’attenzione della critica internazionale: Pitchfork, NPR, The Needle Drop. La sua musica è apprezzata anche da addetti ai lavori e da artisti conterranei, come Marracash. Con quest’ultimo, ha collaborato alla produzione dell’album Noi, loro e gli altri, nel quale compare l’omonimo skit Dumbo Gets Mad.

Five Eggs è il quinto progetto discografico ed è il primo per Carosello Records. L’album viene pubblicato in formato digitale e in vinile. Si tratta di un nuovo viaggio sonoro nella psichedelia dumbiana, attraverso 10 canzoni cui si aggiunge un brano inedito presente esclusivamente sul vinile.

Dumbo Gets Mad pubblica il disco "Five Eggs"

Dumbo Gets Mad racconta il suo nuovo progetto

Dumbo Gets Mad racconta: “Sono molto contento di poter finalmente svelare l’arrivo di un nuovo album e delle prime date live! È un periodo di grandi novità, sto approcciando questo album con dinamiche inedite rispetto alle mie esperienze pregresse”.

A proposito del singolo Biscaglione, estratto dal disco, l’artista afferma: “Oggigiorno le conversazioni sono spesso superflue e troppo individualistiche, dando l’idea che l’unico vero scambio possibile nella comunicazione sia la condivisione di esperienze ed emozioni altamente soggettive e personali. Prendi d’esempio le conversazioni in famiglia, quando ti metti a tavola la domenica con tutto lo sciame di parenti: si parla molto spesso di persone o di avvenimenti che le riguardano, affrontando molto poco temi più intangibili ed esistenziali. “Biscaglione” è il riflesso di questo limite”.

Biscaglione è scritto, composto e prodotto da Dumbo Gets Mad. L’artwork è firmato da Massimiliano Savino.

L’artista presenta il nuovo disco in anteprima live sabato 14 settembre 2025 al Poplar Festival di Trento.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Power Hits Estate 2025 scaletta completa con artisti e conduttori all’Arena di Verona 1

Power Hits Estate 2025: Paola Di Benedetto e Campese portano a casa la serata nel diluvio. Vince Alfa
Certificazioni FIMI settimana 35 del 2025 2

Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d'oro con il suo "Io non sarei". Grande successo per Bad bunny
Sarah Toscano e Mida presentano Semplicemente al Future Hits Live 2025 Met Gala 3

Sarah Toscano presenta "Semplicemente" con Mida e spoilera sui social "Met Gala"
Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 4

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo 5

Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto" per trasformare dolore e rancore in ballo
Olly: scaletta de "La Grande Festa" e annuncio di "Tutti A Casa" 6

Olly, "È Festa" all'Ippodromo di Milano. Poi "Tutti A Casa" allo Stadio di Genova
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Francesco Gabbani Dalla mia parte – Nuovo singolo 2025, testo e significato 8

“Dalla mia parte" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: un amore che resta, anche quando fa male
Artisti sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025 al Foro Italico 9

Tutto pronto per Radio Zeta Future Hits Live: l'1 giugno sarà annunciata anche la nuova campagna di comunicazione
tormentone estate 2025 vincitore serenata Sondaggio 10

Tormentone Estate 2025 – Ecco chi ha vinto il sondaggio di All Music Italia

Cerca su A.M.I.