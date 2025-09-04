Dumbo Gets Mad propone un nuovo viaggio psichedelico con il disco “Five Eggs”

Dumbo Gets Mad è il progetto del cantautore, producer e sound designer emiliano Luca Bergomi. Il 16 settembre 2025 esce il suo quinto lavoro discografico dal titolo Five Eggs. Ad anticiparne l’uscita, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali il singolo Biscaglione.

Il progetto di Luca Bergomi è nato artisticamente a Los Angeles nel 2011. Il nome Dumbo Gets Mad trae ispirazione dalla celebre sequenza “Pink Elephants on Parade” del classico Disney Dumbo, simbolo di un’estetica colorata, surreale e fortemente personale. E così è lo stile musicale delle sue produzioni, che mescolano sonorità retrò, elementi elettronici e ritmi funky. Gli arrangiamenti sono caratterizzati da una identitaria ricerca sonora, muovendosi tra indie, elettronica e psichedelia.

L’artista ha maturato oltre quindici anni di carriera, durante i quali ha catturato l’attenzione della critica internazionale: Pitchfork, NPR, The Needle Drop. La sua musica è apprezzata anche da addetti ai lavori e da artisti conterranei, come Marracash. Con quest’ultimo, ha collaborato alla produzione dell’album Noi, loro e gli altri, nel quale compare l’omonimo skit Dumbo Gets Mad.

Five Eggs è il quinto progetto discografico ed è il primo per Carosello Records. L’album viene pubblicato in formato digitale e in vinile. Si tratta di un nuovo viaggio sonoro nella psichedelia dumbiana, attraverso 10 canzoni cui si aggiunge un brano inedito presente esclusivamente sul vinile.

Dumbo Gets Mad racconta il suo nuovo progetto

Dumbo Gets Mad racconta: “Sono molto contento di poter finalmente svelare l’arrivo di un nuovo album e delle prime date live! È un periodo di grandi novità, sto approcciando questo album con dinamiche inedite rispetto alle mie esperienze pregresse”.

A proposito del singolo Biscaglione, estratto dal disco, l’artista afferma: “Oggigiorno le conversazioni sono spesso superflue e troppo individualistiche, dando l’idea che l’unico vero scambio possibile nella comunicazione sia la condivisione di esperienze ed emozioni altamente soggettive e personali. Prendi d’esempio le conversazioni in famiglia, quando ti metti a tavola la domenica con tutto lo sciame di parenti: si parla molto spesso di persone o di avvenimenti che le riguardano, affrontando molto poco temi più intangibili ed esistenziali. “Biscaglione” è il riflesso di questo limite”.

Biscaglione è scritto, composto e prodotto da Dumbo Gets Mad. L’artwork è firmato da Massimiliano Savino.

L’artista presenta il nuovo disco in anteprima live sabato 14 settembre 2025 al Poplar Festival di Trento.