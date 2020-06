E’ ora disponibile per la programmazione radiofonica il nuovo singolo di Drefgold Elegante feat. Sfera Ebbasta, estratto dall’album Elo, uscito il 22 maggio per BHMG / Thaurus / Island Records (ne abbiamo parlato Qui).

Elo ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti, così come Elegante è entrato al secondo di quella dei singoli e in vetta della Spotify Chart Top 20 e Apple Music.

L’artista con un post sui social ha invitato i suoi follower a seguirlo su TikTok e a realizzare video con il brano:

“Spaccate Tik Tok di video con Elegante e taggate me e Sfera Ebbasta”

DREFGOLD ELEGANTE FEAT. SFERA EBBASTA – IL TESTO

Eh eh eh, stai con me, stai con me

Uoh oh oh, solo un po’, solo un po’

Eh eh eh, scusami se non sono elegante

E se penso solo ai soldi e alle carte

E non ho tempo per fare come gli altri

Ti avrei dato di più, sì, le stelle e la moon

Tu non sei come le altre, io non sono elegante

Poi ti ho dato di più, sì, le stelle e la moon

Mo sei come le altre, dici: ‘Non sei più tu’

L’atmosfera è calda, lei vestita Prada

Tu non credi al karma e lei a te

Ogni giorno vedo l’alba, tu vuoi puntarmi un’arma

Non perdere la calma, sai che

Vorrei darti di più, ma non è facile

Sfreccio su un auto blu, lei è qui a fianco a me

Se vuoi piangere no non ho lacrime

Su queste pagine non ne cadranno più

Eh eh eh, stai con me, stai con me

Uoh oh oh, solo un po’, solo un po’, eh

Eh eh eh, scusami se non sono elegante

E se penso solo ai soldi e alle carte

E non ho tempo per fare come gli altri

Ti avrei dato di più, sì le stelle e la moon

Tu non sei come le altre, io non sono elegante

Poi ti ho dato di più, sì, le stelle e la moon

Mo sei come le altre, dici: ‘Non sei più tu’

Lo sai che sei bella da morire, io per te ucciderei

Anche se non sapessi che dire, so che a te lo direi

Non mi sembri come le altre tipe, perlomeno con me

C’è quello che ti scrive nei DM, non sai che gli farei

Ehi, mo che i tuoi problemi sono anche i miei

Aspetti il mio nome sopra il display

E sei ancora sveglia un quarto alle 6

Chiedi: ‘Dove sei?’, sai quanto vorrei

Sfrecciare con te sopra una Bentley?

Lui ti regalava le borse fake

Come le tue amiche piene di odio, piene di hate, ehi

Eh eh eh, stai con me, stai con me, uoh

Uoh oh oh, solo un po’, solo un po’, eh

Eh eh eh, scusami se non sono elegante

E se penso solo ai soldi e alle carte

E non ho tempo per fare come gli altri

Ti avrei dato di più, sì le stelle e la moon

Tu non sei come le altre, io non sono elegante

Poi ti ho dato di più, sì le stelle e la moon

Mo sei come le altre, dici: ‘Non sei più tu’