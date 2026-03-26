26 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
News
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26 Marzo 2026

Don Pero si racconta in “Stati D’Animo”: un viaggio notturno tra fragilità e introspezione

Il brano si presenta come un antidoto al dolore, uno spazio autentico in cui trasformare le difficoltà in consapevolezza

News di Lorenza Ferraro
Don Pero nuovo singolo Stati D'Animo
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Dopo la pubblicazione di Tasto Dolente e Primo Passo, Don Pero mette a nudo una fragilità spesso nascosta – ovvero il bisogno viscerale di essere accettati per ciò che si è, nonostante le proprie complessità – e presenta il nuovo singolo Stati D’Animo, in uscita per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy venerdì 27 marzo.

Avvolto da sonorità malinconiche e notturne, il brano si presenta dunque come un antidoto al dolore, uno spazio autentico in cui l’artista trasforma le difficoltà in consapevolezza, trovando nella musica una possibile salvezza.

Don Pero cover Stati D'Animo

DON PERO, LA COVER DI “STATI D’ANIMO”

L’estetica dell’intero progetto si svela già dalla cover di Stati D’Animo, che non è altro che un esplicito omaggio al test psicologico di Rorschach. Ed ecco che, proprio come nelle celebri macchie d’inchiostro, dove l’osservatore proietta la propria interiorità per dare un senso a forme ambigue, Don Pero invita l’ascoltatore a guardare dentro le proprie zone d’ombra.

L’artista prosegue così lungo una strada che rimette al centro l’intimità e la sincerità del sentire, riscoprendo le atmosfere viscerali che hanno segnato i suoi esordi e contribuito ad un percorso ricco di nuove sorprese.

 

All Music Italia

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