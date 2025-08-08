8 Agosto 2025
Don Joe mette il turbo con TAXI: in campo Rrari Dal Tacco e Low-Red

Il producer multiplatino lancia una nuova collaborazione esplosiva con due volti chiave della nuova scena rap

Don Joe con Rrari Dal Tacco e Low-Red per il nuovo singolo TAXI
Don Joe dopo l’uscita de Il Protettore con Young Hash e Melons, torna con un nuovo brano fuori da venerdì 8 agosto 2025: Taxi con Rrari Dal Tacco & Low Red.

Il producer multiplatino, tra i padri fondatori del rap italiano, sceglie di lanciare con Warner Music Italy nuova musica nel pieno dell’estate.

Per questo nuovo brano Don Joe ha chiamato due tra i nomi più in forma della scena attuale: Rrari Dal Tacco e Low-Red. Due rivelazioni che si sono imposte nell’ultimo anno con un’estetica forte, rime taglienti e un’identità musicale già definita. Don Joe punta ancora una volta sul talento delle nuove generazioni, offrendo loro il suo tappeto sonoro e la propria visione artistica.

Cover ufficiale del singolo TAXI di Don Joe feat. Rrari Dal Tacco e Low-Red, in uscita l’8 agosto 2025

TAXI, il nuovo singolo di Don Joe

TAXI è un viaggio notturno su un beat serrato e d’impatto, in cui i due artisti raccontano il proprio mondo fatto di successi, corse veloci, radici forti e uno stile di vita che si muove tra Puglia e Sardegna. Il ritornello firmato da Low-Red ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più riconoscibili del periodo, grazie a un incastro melodico diretto ed efficace.

Nelle strofe, Low-Red e Rrari Dal Tacco alternano rime e immagini personali con richiami alla scena urban contemporanea, tra cui una reference alla traccia CC della Dark Polo Gang. La loro alchimia con Don Joe è evidente: il risultato è una traccia coerente, moderna, ma allo stesso tempo con solide fondamenta nel sound rap più puro.

Parallelamente, Don Joe continua a supportare gli emergenti anche al di fuori dei suoi singoli. È infatti ancora attiva la Il Protettore Challenge, iniziativa in cui il producer mette a disposizione il beat dell’omonimo brano e invita i giovani artisti a inviare provini con l’obiettivo di scegliere personalmente un vincitore, che potrà lavorare con lui in studio su un brano già edito. Un’occasione importante per chi sogna di collaborare con una delle figure chiave dell’hip hop italiano.

