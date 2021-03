E’ ora disponibile il videoclip del nuovo singolo di Dodi Battaglia Una Storia al Presente, un emozionante omaggio all’amico Stefano D’Orazio.

Il brano, che anticipa l’album in uscita in primavera, arriva dopo One Sky, pezzo in cui lo storico chitarrista dei Pooh ha collaborato con Al Di Meola.

In un album così significativo per il percorso professionale da solista di Dodi, non poteva mancare un personale e sentito omaggio a Stefano D’Orazio, scomparso lo scorso 6 novembre. Un modo per ricordare l’amico che per decenni è stato sul palco insieme a lui: questo è Una storia al presente.

Una Storia Al Presente è già disponibile nella speciale edizione in vinile 45 giri giunta alla seconda edizione con una rinnovata copertina in omaggio a Stefano D’Orazio e sul lato B il singolo Il coraggio di vincere.

Il brano è accompagnato da un videoclip, diretto da Mimmo Fuggiano e Riccardo Franchetti, e girato nel Teatro Comunale Alice Zeppilli di Pieve di Cento (Bologna).

DODI BATTAGLIA UNA STORIA AL PRESENTE

Una storia al presente si apre con la descrizione dell’arrivo ad un concerto come i tanti che Dodi e Stefano hanno condiviso fin dal settembre del 1971. Il racconto cambia poi prospettiva e prosegue con la descrizione di centinaia di fan commossi che hanno reso l’ultimo saluto a Stefano in Piazza del Popolo a Roma.

“Non esiste fine che ci limita” sono le parole che Dodi canta nel brano.

“Un concetto in cui credo fermamente. Un sentimento importante come quello per Stefano rimane nel mio cuore e nel mio quotidiano come un marchio impossibile da cancellare.”

Foto di Domenico Fuggiano