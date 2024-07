Ditonellapiaga annuncia le date del FLASH CLUB TOUR 2024. Scopri dove

Pochi giorni fa Ditonellapiaga ha lanciato il suo nuovo singolo Latitante, pubblicato per BMG/Dischi belli ed entrato in rotazione radiofonica.

Dopo la presentazione al Milano Pride 2024 del brano e la sua uscita, sono state anche annunciate le date della nuova avventura live prodotta da Magellano Concerti.

La cantautrice, tra novembre e dicembre, riabbraccerà il suo pubblico nei club di tutta Italia. Il tour si chiamerà FLASH CLUB TOUR 2024.

Le prevendite dei biglietti per il FLASH CLUB TOUR 2024 sono da ora disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati.

Ditonellapiaga – FLASH CLUB TOUR 2024 – CALENDARIO

22 novembre – LIVORNO @ The Cage (DATA ZERO)

29 novembre – TORINO @ Hiroshima Mon Amour

30 novembre – BOLOGNA @ Locomotiv Club

4 dicembre – MILANO @ Magazzini Generali

5 dicembre – RONCADE (TV) @ New Age

7 dicembre – ROMA @ Hacienda

Ditonellapiaga – estate in musica

Oltre a Latitante l’estate di Ditonellapiaga prosegue anche sulle note del singolo Repito (estratto dall’album d’esordio Camouflage), scelto per la colonna sonora del trailer del film Amazon My Spy The Eternal City e dall’inedito Serial Killer scritto ad hoc per la colonna sonora della stessa action-comedy.

Brano disponibile dal 18 luglio per BMG/Dischi Belli su tutte le piattaforme digitali in concomitanza all’uscita del film.

Immagine di copertina di Irene Montini