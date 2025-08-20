I Dissidio tornano con la speranza che “Magari Ci Sarà Un Futuro Migliore”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, ad eccezione di Spotify, Magari Ci Sarà Un Futuro Migliore è il nuovo EP dei Dissidio, reduci dalla partecipazione – lo scorso 13 agosto – al Color Fest 2025, dove hanno celebrato i dieci anni del loro primo album, THISORIENTAMENTO, e hanno venduto le copie fisiche del nuovo vinile, disponibile in tiratura limitatissima.

Al suo interno troviamo quattro brani, tutti scritti a cavallo tra il 2015 e il 2018, periodo in cui ha visto la luce anche la cover grafica dell’EP, pensata e realizzata da Pasquale de Sensi, “pertanto il povero cane-orecchio è rimasto lì paralizzato in aria, senza che nessuno potesse vederlo per tutti questi anni”, scrivono sui social Michelangelo, Valentino e Francesco.

Poi, aggiungono: “Siamo felicissimi ed emozionati di poterlo finalmente liberare e mostrarlo a tutte e tutti voi”.

DISSIDIO, “MAGARI CI SARÀ UN FUTURO MIGLIORE”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del nuovo EP Magari Ci Sarà Un Futuro Migliore: