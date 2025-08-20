20 Agosto 2025
I Dissidio tornano con la speranza che “Magari Ci Sarà Un Futuro Migliore”

"Il povero cane-orecchio è rimasto lì paralizzato per tutti questi anni. Siamo felicissimi ed emozionati di poterlo finalmente liberare"

Dissidio Magari Ci Sarà Un Futuro Migliore
Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, ad eccezione di Spotify, Magari Ci Sarà Un Futuro Migliore è il nuovo EP dei Dissidio, reduci dalla partecipazione – lo scorso 13 agosto – al Color Fest 2025, dove hanno celebrato i dieci anni del loro primo album, THISORIENTAMENTO, e hanno venduto le copie fisiche del nuovo vinile, disponibile in tiratura limitatissima.

Al suo interno troviamo quattro brani, tutti scritti a cavallo tra il 2015 e il 2018, periodo in cui ha visto la luce anche la cover grafica dell’EP, pensata e realizzata da Pasquale de Sensi, “pertanto il povero cane-orecchio è rimasto lì paralizzato in aria, senza che nessuno potesse vederlo per tutti questi anni”, scrivono sui social Michelangelo, Valentino e Francesco.

Poi, aggiungono: “Siamo felicissimi ed emozionati di poterlo finalmente liberare e mostrarlo a tutte e tutti voi”.

Dissidio Cover Magari Ci Sarà Un Futuro Migliore

DISSIDIO, “MAGARI CI SARÀ UN FUTURO MIGLIORE”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del nuovo EP Magari Ci Sarà Un Futuro Migliore:

  1. Un Cuore Fermo
  2. L’Odio
  3. Felice e Contento
  4. MCSUFM

