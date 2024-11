“Discover II”: Zucchero “Sugar” Fornaciari fuori con il suo secondo disco di cover, reinterpretate con il suo stile unico

Fuori da venerdì 8 novembre il nuovo disco di Zucchero “Sugar” Fornaciari, “Discover II“, per EMI/Universal Music Italia.

Il disco è un progetto di cover contenente alcuni brani iconici che il cantautore ha più amato nella sua vita, reinterpretati con il suo stile inconfondibile, ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e Doppio LP.

Sullo store di Universal Music Italia si possono trovare inoltre delle versioni in esclusiva, come il CD autografato e il Doppio LP arancione autografato, e una speciale box deluxe in tiratura limitata e numerata, che contiene il Triplo LP giallo trasparente e il CD deluxe, con 5 tracce bonus aggiuntive.

Il disco è stato anticipato dal singolo “Amor Che Muovi Il Sole“, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, adattato in lingua italiana, uscito lo scorso 27 settembre.

Nel progetto è presente un altro adattamento in italiano, “Una Come Te“, versione di Zucchero della canzone “Chinatown” della band Bleachers, e due collaborazioni, una con Paul Young nel brano “I See A Darkness” e l’altra con Oma Jali, vocalist e corista del cantautore.

Nella versione deluxe sono presenti inoltre altri quattro featuring con Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo.

zucchero – discover II: la tracklist

Di seguito la tracklist del nuovo disco di Zucchero:

01. Amor Che Muovi Il Sole

02. Una Come Te

03. Just Breathe

04. Sailing

05. Acquarello

06. With Or Without You

07. Set Fire To The Rain

08. Agnese

09. Inner City Blues

10. Rapsodia

11. Knockin’ On Heaven’s Door

12. Se Non Mi Vuoi (feat. Oma Jali)

13. I See A Darkness (Zucchero, Paul Young)

Queste le 5 tracce bonus in esclusiva per la versione box deluxe di “Discover II“:

Senza Una Donna (Without A Woman) (Jack Savoretti, Zucchero) Moonlight Shadow (feat. Irene Fornaciari) Just Breathe (Zucchero, Russell Crowe) Overdose D’Amore 2024 (Salmo, Zucchero) Io Vivo (In Te)

zucchero – overdose d’AMORE TOUR: LE DATE

Dopo il grande successo dell'”Overdose D’Amore World Tour“, Zucchero è pronto a tornare live il prossimo anno nei principali stadi italiani con il tour “Overdose D’Amore“, prodotto da Friends & Partners.

Di seguito il calendario in aggiornamento:

19 GIUGNO 2025 – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO 2025 – Stadio San Nicola – BARI

26 GIUGNO 2025 – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO 2025 – Stadio Euganeo – PADOVA

ROMA – coming soon…

