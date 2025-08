INA e Ascanio insieme nel singolo estivo “Disco Italiana”: ritmo pop e atmosfera retrò

INA e ASCANIO firmano insieme il nuovo singolo DISCO ITALIANA, un brano estivo dalle atmosfere pop, funk e disco che unisce generazioni e influenze.

Il brano è disponibile per l’etichetta indipendente 4SR – 4 Strings Rules.

INA E ASCANIO

Ludovico Urbani, in arte INA, è un giovane cantautore milanese influenzato dal cantautorato italiano più “sporco e dannato” (Rino Gaetano, Capossela, Buscaglione). I suoi testi esplorano le fragilità emotive, le dipendenze, l’amore e la vita di quartiere. Firma nel 2024 con ADA/Warner e pubblica i suoi lavori con il team 4 Strings Rules.

Andrea Ascanio, classe 2003, nasce a Copertino (Lecce) e muove i primi passi nella musica da giovanissimo, partecipando a Ti Lascio una Canzone. Dopo una formazione autorale con Rory Di Benedetto e l’esperienza ad Amici, Ascanio si è distinto per l’approccio fresco e pop ai testi, con brani diventati virali su TikTok come Alice e Tutta Rosa feat. Luk3.

“Disco Italiana”, il singolo

DISCO ITALIANA è una canzone che racconta una serata in discoteca tra corteggiamenti, leggerezza e ritmo, con un ritornello immediato e contagioso. Le voci dei due artisti si alternano sulle strofe prima di incontrarsi nel cuore del brano.

Il visual video, già online su YouTube, trasporta lo spettatore in un mondo colorato e ironico a tema disco anni ’80: un pandino rosso, una partenza verso la città e un imprevisto lungo la strada che costringe i due protagonisti a fermarsi fra le campagne, dove tra balli e sorrisi cantano DISCO ITALIANA cercando invano di riparare il motore.

“La musica è l’unica porta che abbiamo per trasmettere ogni fibra di noi stessi”, racconta INA, all’anagrafe Ludovico Urbani. Cresciuto tra jazz, cantautorato e trattorie milanesi, dopo anni di ricerca firma nel 2024 il suo primo contratto con ADA / Warner. Il quartiere dell’Ortica e il sodalizio con il produttore Ross alimentano la sua visione musicale tra influenze vintage e urgenze contemporanee.

Per ASCANIO, invece, la musica è un mezzo per rimanere in contatto con chi lo segue: “Scrivere anche di esperienze personali è un modo che mi aiuta a comunicare con i fan”.