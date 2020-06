E’ stato pubblicato per l’etichetta Hamsa Music Production Dammi una ragione, il nuovo singolo della band siciliana Dioniso.

Si tratta di un brano in cui convivono due dimensioni speculari. Un testo nostalgico fa da contrasto a un arrangiamento in cui non mancano sonorità che ricordano la stagione che ci apprestiamo a vivere. Una accurata selezione sonora per far emergere l’altalena di emozioni che oscilla tra la nostalgia e la voglia di far festa.

Un inno ai momenti felici che a causa di ciò che abbiamo vissuto sembrano essere ormai troppo lontani. Un invito musicale a guardare positivamente al futuro.

“’Dammi una ragione’ è una canzone che sin da subito ci ha fatto pensare all’estate col suo caos e la sua leggerezza. Pensiamo che non ci possa essere momento migliore di pubblicazione per questo brano e il nostro intento è quello di fare divertire e ballare con un mood psichedelico.”

Queste le parole dei giovani componenti dei Dioniso per spiegare il nuovo singolo.

Il brano sarà accompagnato da un videoclip prodotto da Hamsa Music Production e diretto da Giuseppe Savarino. Si tratta di una raccolta di scene di vita quotidiana, un modo per creare un’intima connessione con chi guarda e ascolta. L’intento è quello di trasmettere vibrazioni positive contestualizzandole nel momento in cui pensieri e ricordi non fanno prendere sonno.

DIONISO

I Dioniso nascono in provincia di Catania a inizio 2008. La band è costituita dal chitarrista Francesco Campo, Andrea Sciacca (batteria – percussioni), Filippo Ferro (voce) e Filippo Novello (basso – tastiere).

Nell’aprile 2019 il produttore Ermanno Figura in arte Herman Ezscò (fondatore dell’etichetta Hamsa Music Production) assiste a un live della band e offre ai ragazzi la possibilità di realizzare un album.

Il primo singolo della band è Su-Spire, uscito lo scorso 27 marzo. Attualmente i Dioniso sono al lavoro per la realizzazione dell’album d’esordio.