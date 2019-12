Diodato Live.

Sono passate alcune settimane dall’uscita del brano Che Vita Meravigliosa di Diodato, che fa parte della colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek La Dea Fortuna, in uscita nelle sale il prossimo 19 dicembre (Qui il nostro articolo). Ora il cantautore ha annunciato due date live previste per il 2020.

Il brano sarà l’apripista di un nuovo progetto discografico che arriverà a quasi tre anni di distanza da Cosa Siamo Diventati, uscito per Carosello Records nel 2017.

Diodato ha annunciato le due date live con un post sui social. Ecco le sue parole.

“Vi avevo promesso un annuncio importante ed eccomi qua.

Due date, due concerti in due città che mi hanno cambiato la vita.

Due giorni per provare a ripercorrere tutta questa strada, quella fatta in questi anni, passo dopo passo, e provare a immaginare insieme cosa accadrà, cosa potrebbe essere domani.

22 aprile Milano – Alcatraz

29 aprile Roma – Atlantico

Saranno gli unici due concerti per un bel po’ di tempo. Ci metterò dentro tutto me stesso, tutto ciò di cui sono capace, per condividere ogni emozione con chi è sempre stato al mio fianco, ma anche con chi salirà a bordo per la prima volta.

Trasformiamo questa barchetta in un grande veliero e cavalchiamo insieme le onde di questa vita meravigliosa.

Prevendite disponibili da ora.

E poi non dite che non vi do mai un’idea regalo natalizio.”