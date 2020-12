E’ uscito per Adesiva Discografica con distribuzione The Orchard il nuovo singolo del raffinato cantautore didio Intenso.

L’artista, già chitarrista e collaboratore di artisti italiani del calibro di Franco Battiato, Cristiano De André ed Eros Ramazzotti, prosegue nel suo nuovo percorso.

Intenso racconta il tormento di un amore che non lascia scampo, al quale non si può far altro che arrendersi.

Il protagonista è ossessionato da lei, la vede in sogno, la pensa continuamente e quando per caso la incontra “gli tremano i polsi e gli suda la vita”. Ma non vuole che i suoi timori e le sue insicurezze gli facciano sprecare questa occasione, come già successo in passato, “quando penso ai treni che ho perso mi sento un po’ giù…”.

La sonorità del brano è suadente e sinuosa, perfettamente aderente al chiaro scuro del testo, un tango elettronico che ben rappresenta l’amore in questa epoca digitale.

Il nuovo singolo arriva dopo la pubblicazione di altri quattro brani, Mi gira la testa, Naufraghi, Inevitabile e I sogni di un’estate (ne abbiamo parlato Qui).

DIDIO INTENSO – IL TESTO

Ho disteso la luna

sopra il tuo letto di stelle

e nel buoi ho sentito

i tuoi occhi sfiorarmi la pelle

Ma per venire da te

sono caduto anche se

questa voce non so se è

in un sogno se è lei che mi chiama

l’esigenza di averla è un bisogno

che brucia anche l’aria

Io non capisco cos’è

forse il destino che si prende gioco di me

Amore intenso, io ti sento

distante e distratto

amore intenso, quando penso

hai treni che ho perso, mi sento un po giù

È la femmina bella, più bella

bellezza infinita, se mi guarda

mi tremano i polsi e mi suda la vita

io non capisco cos’è

forse il destino che si prende gioco di me

Amore intenso, io ti sento

distante e distratto

amore intenso, una mano

ti accarezza piano e piano giù

Nel mare muoiono anche i marinai

quante sirene che maledirai

Amore intenso, io ti sento

distante e distratto

amore intenso, quando penso

hai treni che ho perso, mi sento un po giù

quando penso

hai treni che ho perso