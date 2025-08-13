Da Amici all’RDS Summer Festival 2025: Devil A rinasce dalle proprie ceneri con “Nodo In Gola”

Da Amici alla vittoria all’RDS Summer Festival 2025, Devil A presenta Nodo In Gola: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo aver attraversato un periodo molto difficile, tra depressione e solitudine, Devil A rinasce dalle proprie ceneri con il nuovo singolo Nodo In Gola (Soter / Artist First): “La musica mi ha salvato ed oggi canto anche per chi ha sofferto rinunce e sconfitte, come me”.

Il brano descrive le emozioni e la voglia di riscatto di chi è inciampato ma si è prontamente rialzato:

“Questo pezzo ha un testo che sa di verità, nostalgia e voglia di riscatto, con un’anima malinconica e autentica che parla dritta al cuore“.

Più che una semplice canzone, Nodo In Gola è “un inno a chi ‘sente’ tutto, anche in mezzo alla leggerezza dell’estate”.

DEVIL A: AMICI, IL COVID E LA RINASCITA

Nodo In Gola arriva dopo anni di alti in bassi, in cui l’unica costante è stata la voglia di crederci, nonostante tutti e nonostante tutto.

Calato il sipario su Amici, Devil A è stato infatti particolarmente sfortunato, perché è sopraggiunta la pandemia.

“Ho visto gli addetti ai lavori, a cui ero stato affidato, defilarsi completamente, negandosi al telefono. Ho capito che ero come un numero. Appena uscito dal talent mi sentivo la persona più amata e cercata del mondo, ma con il passare del tempo sono spariti tutti”.

Poi, un incontro inaspettato ha cambiato tutte le carte in tavola…

“Un giorno il mio producer Daniele Franzese mi ha invitato allo show case di una band campana che presentava il suo primo album, pubblicato da una piccola etichetta indipendente chiamata Soter.

Durante l’evento ho chiacchierato col fondatore della label. Successivamente, abbiamo programmato i primi singoli ed ora abbiamo un album quasi pronto. Ricordo ancora le prime telefonate, in cui lui che mi spronava mentre io all’improvviso scoppiavo a piangere. Probabilmente avevo represso troppe emozioni”.

Da qui un invito, importantissimo: “Gridate aiuto! Non ci si perde mai se si ha un sogno o un obiettivo da raggiungere. Le difficoltà non mancheranno mai e gli impedimenti arriveranno proprio dalle persone che credevi non ti avrebbero mai tradito, ma bisogni essere pronti anche a questo e andare avanti.

Come canto in Incredibile: ‘Tutto ciò che hai fatto è già incredibile. Ció che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda: Non è tardi!’“.

DEVIL A, “NODO IN GOLA”: TESTO DEL BRANO

Autostrada del sole

Persone sole che fanno l’amore al bar di un ventiquattrore.

In un mondo che corre così veloce

Ti andrebbe un po’ di fermarci?

Raccontarsi…

Sono stanco ti giuro

Mi estraneo, a volte mi chiudo.

“Ma questo non ti salverà”

O pensare che tutto

È andato come doveva

“Ma so che non è la realtà”

Quanti viaggi da solo ti fai?

Scappi sempre ogni volta che puoi.

Ma bisogna rischiare lo sai

Lo sai!

Ma ho tipo un nodo in gola,

Che non mi fa cantare

Sarà che tu non sei qui,

Ti aspetto ancora.

Sarà che oggi è lunedì

Ogni mezz’ora.

Ho tipo un nodo in gola

Ho tipo un nodo in gola,

Che non mi fa cantare

Sarà che tu non sei qui,

Ti aspetto ancora.

Sarà che oggi è lunedì

Ogni mezz’ora.

Ho tipo un nodo in gola

Autostrada del sole persone sole,

Persone fanno la pace,

Persone fanno la guerra.

In un mondo che sfiora ma non si tocca,

Rinchiusi dentro a una bolla,

Tu baciami sulla bocca.

Sono stanco ti giuro

Mi estraneo, a volte mi chiudo.

Ma questo non ti salverà.

O pensare che tutto

È andato come doveva

Ma so che non è la realtà.

Quanti viaggi da solo ti fai?

Scappi sempre ogni volta che puoi

Ma bisogna rischiare e lo sai Lo sai?

Che ho tipo un nodo in gola,

Che non mi fa cantare

Sarà che tu non sei qui,

Ti aspetto ancora.

Sarà che oggi è lunedì

Ogni mezz’ora

Ho tipo un nodo in gola

Che non mi fa cantare

Sarà che tu non sei qui

Ti aspetto ancora.

Sarà che oggi è lunedì

Ogni mezz’ora.

Ho tipo un nodo in gola.

………..

Ho tipo un nodo in gola

Che non mi fa cantare

Sarà che tu non sei qui

Sarà che oggi è lunedì

Ogni mezz’ora.