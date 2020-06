Dente: annunciate le prime date del tour acustico in programma in estate

La musica è ripartita. L’emergenza sanitaria ancora non permette concerti con un gran numero di spettatori, ma sono sempre di più gli artisti che hanno deciso di riprendere l’attività live. E’ il caso anche di Dente che ha annunciato le prima due date del tour acustico.

Dente ha pubblicato lo scorso mese di febbraio l’omonimo album che ha dato idealmente il via a una nuova fase della carriera (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Il cantautore ha annunciato i primi concerti dell’estate con un post sui social.

“Dopo varie peripezie abbiamo deciso di fare concerti questa estate. Credo sia indispensabile dove possibile ricominciare a vivere. Saranno spettacoli acustici in solo o in duo: pianoforte, chitarra e voce. Semplice intimo essenziale. Con questo clima restrittivo non possiamo portare in giro lo spettacolo che avevamo preparato per accompagnare l’uscita del disco, quindi il concerto con la band, il fumo e i raggi laser è rimandato a data da destinarsi.

[…] Navighiamo a vista, ma l’importante è navigare. Sarà diverso, forse strano, sono curiosissimo di vedere come vivremo questi concerti, io e voi. Ci vediamo presto, non vedo l’ora!”