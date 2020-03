Dente: rinviato il tour nei club, ecco il nuovo calendario

A causa delle vigenti disposizioni governative relative all’emergenza sanitaria, slitta la partenza del tour di Dente.

Il cantautore originario di Fidenza ha da poco pubblicato l’omonimo album (Qui la nostra videointervista), che ha esordito alla posizione #80 della corrispondente classifica Fimi.

“In uno slancio di ottimismo abbiamo ricalendarizzato il tour. Navighiamo a vista, per ora la situazione è questa: abbiamo posticipato il posticipabile, purtroppo per alcune città non è stato possibile trovare una valida alternativa e si tratta di Firenze, Padova e Roncade (TV). I biglietti acquistati per le altre date restano validi. Per informazioni e modalità di rimborso potete rivolgervi ai canali di prevendita o ai locali stessi. Mi dispiace molto ma dobbiamo adeguarci e non disperare, vi ricordo che più state in casa e prima ne usciamo. Seguite le regole, state tranquilli e ci rivedremo presto. Fate i bravi, per davvero. Vi abbraccio.”