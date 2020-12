E’ uscito per INRI con distribuzione Artist First il nuovo singolo inedito di Dente Questa Libertà, prodotto da Federico Laini. Si tratta di un brano che fa da inventario delle meraviglie quotidiane che tutti noi condividiamo per interrogarsi sulle nostre insicurezze e la nostra vera natura.

In Questa Libertà riconosciamo lo stile di scrittura sincera ed immediata del cantautore fidentino.

Il singolo è nato in un periodo di privazioni. Prova a raccontare con semplicità la complessità della vita di questo pianeta il cui fragile equilibrio è messo in pericolo dai suoi stessi abitanti. Ospiti ingrati di una casa fragile e stupefacente.

Sotto questo tetto di stelle non ci sono confini e a guardarci bene siamo tutti uguali. Cosa c’è che non va?

DENTE QUESTA LIBERTÀ

Questa Libertà arriva a quasi un anno dall’album intitolato semplicemente Dente (Qui la nostra videointervista) e a un mese da Morsa, singolo pubblicato insieme al cantautore torinese Bianco.

Inoltre il cantautore emiliano per celebrare il centenario della nascita di Gianni Rodari ha pubblicato una personale rivisitazione di Filastrocca Impertinente nell’album solidale Rifilastrocche In Cielo E In Terra, il cui ricavato andrà in beneficenza e sarà interamente utilizzato per interventi a favore dei bambini in difficoltà.

Foto di Claudio Bonoldi.