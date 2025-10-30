30 Ottobre 2025
Delvento presenta il nuovo EP “Vento Forte”: un diario pop di un viaggio lungo 5 anni

Il disco è "la fotografia di tutto ciò che ho vissuto, la mia bussola per continuare a inseguire le stelle”

Delvento nuovo EP Vento Forte
In uscita venerdì 31 ottobre per Bellezza Records / Art Show / Universal Music Group, Vento Forte è il nuovo EP di Delvento, giovane artista messinese che ha raccolto in questo lavoro tutti i brani nati durante le session fatte con diversi produttori dopo la partecipazione a X Factor 2023.

Il disco si trasforma così in un vero e proprio diario pop di un viaggio durato cinque anni: un andirivieni italiano lungo l’asse Messina-Milano, tra sconfitte che insegnano e vittorie che spingono in avanti.

Ed ecco che ogni canzone diventa custode delle notti passate cercando le stelle, dell’eco di più di cento concerti e della forza di chi non smette mai di inseguire la propria musica.

Vento Forte è il diario sonoro dei miei ultimi cinque anni: un percorso fatto di viaggi, incontri e chilometri tra Messina e Milano. Dentro queste canzoni ho messo le lezioni delle sconfitte e l’energia delle vittorie che mi hanno spinto a non fermarmi.

Sono storie nate tra studi, treni notturni e palchi di ogni tipo, dall’intimità dei pub all’emozione dei grandi concerti, passando per l’esplosione mediatica della TV.

Questo Ep è la fotografia di tutto ciò che ho vissuto finora, la mia bussola per continuare a inseguire le stelle, vivendo nel vento”.

Delvento cover EP Vento Forte

