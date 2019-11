Sono passati circa 6 mesi dall’uscita dell’Ep Balìa (Ne abbiamo parlato Qui), anticipato dai singoli Idiosincrasia e Dove siamo finiti, che segnò l’ingresso di Delmoro nella scuderia di Carosello Records.

Ora il talentuoso cantautore ha pubblicato una doppia release comprendente i singoli Complesso e Gli Parlerò Di Te, quest’ultimo in collaborazione con Johnson Righeira.

Johnson pubblicò il brano diversi anni fa senza riuscire a ottenere il successo di hits come Vamos a la Playa, No Tengo Dinero o Innamoratissimo.

La nuova versione di Gli Parlerò Di Te è stata prodotta e risuonata dallo stesso Delmoro.

Complesso, invece, da il via a una nuova fase creativa di Delmoro.

Un brano dalle influenze italo – disco che conferma le camaleontiche doti dell’artista, che per questo brano si è affidato alla produzione di Matteo Cantaluppi.

I due nuovi brani di Delmoro saranno disponibili in uno speciale ed esclusivo 45 giri in vinile in edizione limitata.

DELMORO – COMPLESSO TOUR

Prenderà il via il 15 novembre il primo tour ufficiale di Delmoro, una produzione OTR Live. Ecco le prime date annunciate di un calendario ancora in fase di definizione:

15.11 / Pordenone – Capitol

21.11 / Milano – Linecheck Festival (piano solo showcase)

19.12 / Milano – Ohibò

23.01 / Roma – Le Mura

25.01 / Taranto – Musicasetta

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI