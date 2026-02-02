Delia in tour 2026: date e biglietti del “Sicilia Bedda Tour”

Dopo il percorso a X Factor 2025, Delia annuncia il suo primo tour nei teatri.

Il “Sicilia Bedda Tour” debutta a febbraio 2026 e attraversa i principali teatri italiani, con una seconda parte estiva nei luoghi open air.

Il tour ha registrato oltre 23.000 biglietti venduti in meno di 30 giorni, con diversi sold out immediati e il raddoppio di alcune date in venue più capienti.

Date tour Delia – Sicilia Bedda Tour 2026

13 febbraio 2026 – Milano, Teatro degli Arcimboldi (sold out)

20 febbraio 2026 – Torino, Teatro Colosseo

1 marzo 2026 – Palermo, Teatro Golden (sold out)

13 marzo 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia (sold out)

28 marzo 2026 – Napoli, Casa della Musica – Federico I

29 marzo 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Estate 2026

21 giugno 2026 – Palermo, Teatro di Verdura

3 luglio 2026 – Pescara, Porto Turistico

10 luglio 2026 – Taormina, Teatro Antico

31 luglio 2026 – Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli

7 agosto 2026 – Termoli, Teatro Verde

9 agosto 2026 – Sabaudia, Arena del Mare BCC Roma

Info biglietti

I biglietti per il Sicilia Bedda Tour 2026 sono disponibili su TicketOne.

Le date sono prodotte e organizzate da Isola degli Artisti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI









