Delia in tour 2026: date e biglietti del “Sicilia Bedda Tour”

Dal successo a X Factor al debutto nei teatri: tutte le date e le informazioni sui biglietti del primo tour.

Dopo il percorso a X Factor 2025, Delia annuncia il suo primo tour nei teatri.

Il “Sicilia Bedda Tour” debutta a febbraio 2026 e attraversa i principali teatri italiani, con una seconda parte estiva nei luoghi open air.

Il tour ha registrato oltre 23.000 biglietti venduti in meno di 30 giorni, con diversi sold out immediati e il raddoppio di alcune date in venue più capienti.

Date tour Delia – Sicilia Bedda Tour 2026

  • 13 febbraio 2026 – Milano, Teatro degli Arcimboldi (sold out)
  • 20 febbraio 2026 – Torino, Teatro Colosseo
  • 1 marzo 2026 – Palermo, Teatro Golden (sold out)
  • 13 marzo 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia (sold out)
  • 28 marzo 2026 – Napoli, Casa della Musica – Federico I
  • 29 marzo 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Estate 2026

  • 21 giugno 2026 – Palermo, Teatro di Verdura
  • 3 luglio 2026 – Pescara, Porto Turistico
  • 10 luglio 2026 – Taormina, Teatro Antico
  • 31 luglio 2026 – Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli
  • 7 agosto 2026 – Termoli, Teatro Verde
  • 9 agosto 2026 – Sabaudia, Arena del Mare BCC Roma

Info biglietti
I biglietti per il Sicilia Bedda Tour 2026 sono disponibili su TicketOne.
Le date sono prodotte e organizzate da Isola degli Artisti.

