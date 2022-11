Deddy sui social: "Certe volte mi sento incompreso... sento che dei cambiamenti importanti stanno per travolgermi nuovamente"

Sono passati due anni dall’ingresso di Deddy nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Era l’edizione con Sangiovanni ed Aka 7even e il giovane artista, ex parrucchiere, arrivò in finale. In questo periodo il ragazzo è tornato a scrivere sui social aprendosi come mai prima con i suoi fan.

Del resto quello che Deddy sta vivendo è sicuramente il periodo più difficile e complicato per un ragazzo che trova la popolarità in un talent show. Dopo il successo iniziale, un successo che nel caso di Deddy si riassume in diversi live, il disco di platino per l’album Il cielo contromano e 3 dischi di platino e 1 disco d’oro per i singoli lanciati sino ad oggi, è tempo di trovare la propria direzione nel mondo della musica e lontano dalla luci della tv.

Un’esigenza che si capisce anche dalle parole postate dal cantante su Instagram…

“Sono in difficoltà in questo periodo, sento che dei cambiamenti importanti stanno per travolgermi nuovamente.

Certe volte mi sento incompreso, anche schiacciato da ciò che ci circonda ogni giorno, schemi, pregiudizi, apparenza, etichette (non parlo di quelle discografiche)”

Le ultime pubblicazione di Deddy sono del 2022. Il ragazzo ha infatti lanciato due singoli: Non mi fa dormire feat. Caffellatte e, per l’estate, Luci addosso. Dopo queste due pubblicazioni è tempo di riflessioni e di capire esattamente dove la musica lo porterà e dove portare la propria musica. Queste le sue parole sui social:

“Leggevo i vostri messaggi, i vostri post, le vostre storie, i vostri tweet…

mi sono reso conto che non mi facevo vivo da un bel po e subito ho pensato: ‘posto una foto in questa lunghissima attesa’ con quel senso di colpa nei confronti di chi ogni giorno dimostra il suo amore per la mia musica, vorrei ripagarvi per ciò che rendete possibile ogni giorno e vorrei farlo al meglio, ma serve tempo per fare le cose bene. Certo, la cosa che più mi ha rattristato è che non avevo foto da mostrarvi perché in questi giorni sono rimasto chiuso a fare avanti e indietro tra casa, palestra e paddle, scrivo, canto, sogno, piango, mi alleno, vado a dormire. Una routine particolare effettivamente, ma è la mia, e va verso una sola direzione.

Datemi ancora un po’ di tempo, farò di tutto per far sì che ne valga la pena”

Riflessioni normali per un ragazzo che ha trovato il successo così presto ed ora deve riuscire a mantenerlo. In ogni caso Deddy affronta con molta serenità il tutto e, già il giorno successivo a queste parole, ha postato una foto sorridente in cui afferma: “Allo specchio mi vedo più grande oggi“.

Alcune foto presenti sono liberamente tratte da Internet e quindi considerate di pubblico dominio. Chiunque si ritenga proprietario degli scatti può segnalarlo alla redazione.